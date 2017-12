HS-gallup: Sipilän hallituksen suosio korkeimmillaan sitten kesän 2015

Suomalaisista 29 prosenttia katsoo, että Juha Sipilän (kesk.) hallitus on onnistunut tehtävissään melko tai erittäin hyvin, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Vastaajista puolestaan 33 prosenttia katsoo hallituksen suoriutuneen tehtävistä melko tai erittäin huonosti. Kolmasosa ei ota kantaa asiaan.

Myönteisesti Sipilän hallitukseen suhtautuvien osuus on nyt korkeimmillaan sitten kesän 2015, jolloin hallitus oli juuri aloittanut. Lehden mukaan tuolloin 37 prosenttia katsoi hallituksen onnistuneen alkutaipaleellaan hyvin. Joka tapauksessa hallituksen suosio on laskenut aloitusajoistaan.

Lisäksi myös Sipilän suosio on laskenut hallituksen aloittamisesta. Kyselyn mukaan nyt 31 prosenttia sanoo Sipilän onnistuneen hyvin ja 41 prosentti on sitä mieltä, että Sipilä on toiminut huonosti.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) puolestaan saa hyvän arvosanan 33 prosentilta kyselyyn vastanneista ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) 37 prosentilta.

Kantar TNS haastatteli noin tuhat ihmistä joulukuussa. Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005501948.html

STT

