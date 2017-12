HS-gallup: Yli puolet naisista kokenut seksuaalista häirintää

Suomessa asuvista naisista 54 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista.

Kyselyn mukaan seksuaalista häirintää ovat useimmin kokeneet alle 30-vuotiaat sekä 50-59-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat sekä opiskelijat ja ylemmät toimihenkilöt. Kussakin ryhmässä 40-50 prosenttia kyselyyn vastanneista on kokenut joskus seksuaalista häirintää.

Kolmannes vastaajista pitää seksuaalista häirintää erittäin tai melko suurena ongelmana tämän päivän Suomessa. Melko tai erittäin vähäisenä ongelmaa piti liki puolet. 18 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.

Kantar TNS haastatteli kyselyä varten reilu tuhat ihmistä joulukuussa. Aineisto kerättiin verkkopaneelilla. Tulosten virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005507150.html

STT

