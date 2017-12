Huoli joutsenista on juoksuttanut pelastuslaitoksia – Kokkolassa hätä oli aito

Vesiin jäätyneistä joutsenista huolestuneet kansalaiset ovat soitelleet tänään ahkerasti pelastusviranomaisille. Esimerkiksi Turusta kerrotaan, että hälytyksiä on tullut joulupäivän aikana useita, mutta yhdessäkään tapauksessa lintu ei ole ollut todellisessa hädässä.

Myös Helsingissä linnut ovat aiheuttaneet hälytyksiä.

Kurikassa pelastuslaitos sai niin ikään hälytyksen jäihin jääneistä joutsenista. Paikan päällä pelastajat eivät kuitenkaan enää lintuja löytäneet. Kurikan paloaseman ylipalomies Reijo Alanko-Luopa arvelee, että ne olivat joko päässeet lentoon tai muuten siirtyneet eri paikkaan.

Alanko-Luopa huomauttaa, että luonnon helmassa eläimille sattuu monenlaista. Kun eläimiä näkyy asutuksen lähellä, ihmiset joskus tulkitsevat hieman liian aikaisin niiden olevan hädässä.

– Eläimen kärsimystä ei tietenkään saa pitkittää vaan siihen pitää reagoida. Usein kuitenkin on niin, että luonto hoitaa tilanteen ihan hienosti, hän toteaa.

Joskus eläin todella on apua vailla. Kokkolaan kuuluvalla Kälviällä joutsen oli tänään todella jäänyt jäihin. Pelastuslaitos korjasi kylmettyneen linnun talteen ja vei sen lämmittelemään paloasemalle sekä otti yhteyttä päivystävään eläinlääkäriin.

STT

Kuvat: