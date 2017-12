Huono ajokeli näkyy liikenteessä – Porvoossa rekka suistui ojaan, merkittävää haittaa liikenteelle

Huonon ajokelin takia aamun aikana pelti on rytissyt ja autoja suistunut ojaan. Esimerkiksi Porvoossa tiellä seitsemän täysperävaunullinen rekka on suistunut moottoritien rampissa ojaan, kertoo pelastuslaitos. Rekalla oli lastina bensiiniä, mutta säiliö ei ole vuotanut.

Päivystävän palomestarin Tomi Pursiaisen mukaan ajoneuvon kuljettaja ei loukkaantunut vakavasti, mutta hänet vietiin tarkastettavaksi.

Palomestarin arvion mukaan onnettomuuden yhtenä syynä oli liukas keli. Onnettomuudessa ei loukkaantunut muita ihmisiä.

Pelastuslaitos on eristänyt alueen ja sulkenut Nesteentieltä valtatie 7:lle laskeutuvan rampin Porvoon suuntaan. Poliisi ohjaa liikennettä ja säiliöiden tyhjennystä valmistellaan. Tapahtuma haittaa merkittävästi liikennettä useita tunteja.

Kokemäellä Satakunnassa Kakkostiellä henkilöauton kuljettaja kuoli auton ja raskaan ajoneuvon törmäyksessä. Nokkakolari sattui aamupäivällä puoli yhdentoista jälkeen.

Myrskylässä Uudellamaalla naiskuljettaja loukkaantui auton ulosajossa ja vietiin jatkohoitoon. Palolaitoksen mukaan auto oli kierähtänyt katolleen ja kuljettaja jouduttiin irrottamaan puristuksista.

Ajokeli vaarallinen monilla alueilla

Ajokeli on erittäin huono maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, varoittaa Liikenneviraston tieliikennekeskus. Ajokeli on huono runsaan lumi- ja räntäsateen sekä sään lauhtumisen takia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on vaarallinen Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.

Maan eteläosiin on luvassa aamusta alkaen poutaa ja paikoin rakoilevaa pilvisyyttä. Lämpötilat ovat maan eteläosissa yhden ja neljän lämpöasteen välillä.

Maan keskiosassa on pilvistä. Lämpötila on maan keskiosissa yöllä 2-8 pakkasasteen välillä, ja päivällä lämpötila laskee alimmillaan viiteen miinusasteeseen.

Myös maan pohjoisosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoa lumisadetta. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 25 pakkasasteen välillä, pohjoisosien eteläosissa on hieman lämpöisempää.

Junat myöhästelevät monesta syystä

VR:n mukaan useat kaukojunat olivat iltapäivällä myöhässä aikatauluistaan noin 20-60 minuuttia.

VR:n viestinnästä kerrotaan, että Itä-Suomessa junat ovat myöhästelleet Lahti-Lappeenranta-rataosuudella ilmenneen ratajärjestelmävian vuoksi. Junien ratajärjestelmän kauko-ohjauksessa ollut vika on nyt jo korjattu, mutta myöhästymisiä saattaa vielä tulla.

Oulu-Helsinki ja Helsinki-Vaasa-välillä puolestaan junan veturissa on ollut teknisiä ongelmia, mikä on viivästyttänyt matkaa ainakin 50 minuutilla.

VR:n mukaan lisäksi raskas lumi puolestaan hidastaa junien etenemistä Itä- ja Pohjois-Suomessa.

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/liikennetilanne

