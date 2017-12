Huono ajokeli paluuliikenteen riesana, tapaninpäivän liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivällä ja alkuillasta

Tapaninpäivänä Suomen keski- ja kaakkoisosiin on odotettavissa lumi- ja räntäsateita, kertoo Ilmatieteen laitos. Sadealue saapuu Suomeen lounaasta tänä iltana.

Huomenna iltapäivällä sateet väistyvät itään ja ajokeli paranee, mutta illalla uusi sadealue saapuu maan lounaisosaan ja huonontaa ajo-olosuhteita uudestaan.

Keskiviikkona kurjaa ajokeliä on maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Aamun aikana keli paranee ensin keskisessä Suomessa ja myöhemmin pohjoisessa.

Joulun paluuliikenne on vilkkaimmillaan huomenna iltapäivällä ja alkuillasta. Vilkkaimmat tiet ovat valtatiet 3 ja 4 Helsinkiin päin.

Autoliiton Operaatio Lumihiutale päivystää liikenteessä loppuvuoden, ja tiepalvelumiehet ovat tehostetussa valmiudessa auttamassa tien päällä pulaan joutuneita.

Loppuviikon sää jatkuu suurelta osin epävakaisena. Etelässä lämpötilat ovat lauhoja, kun taas Lapissa välipäiviä vietetään poutaisessa pakkassäässä.

Tänään vielä poutaa

Maan länsiosissa on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Illalla voi olla luvassa myös lumisadetta. Lounaassa sataa enimmäkseen vettä tai räntää. Lämpötilat ovat maan länsiosissa viiden pakkasasteen ja yhden plusasteen välillä.

Maan itäosissa on poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Yöllä voi sataa myös lunta. Lämpötilat liikkuvat kahdeksan ja kolmen pakkasasteen välillä.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa on verrattain pilvistä ja paikoin lumisadetta. Lämpötilat laskevat alimmillaan 15 pakkasasteen puolelle.

Keski- ja Pohjois-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja lämpötilat voi laskea jopa 25 miinusasteeseen.

