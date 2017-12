Hurstin joulujuhlassa hymy nousi silmiin asti: ”Yksin syöminen ei ole mistään kotoisin”, tuumasi monta Hurstin joulua nähnyt Hemmi Palm

Kun antaa, niin saa. Yksinäisten ja vähävaraisten joulujuhla Helsingin Messukeskuksessa on iloinen hetki paitsi yli tuhannelle vieraalle myös monille vapaaehtoisille.

– Olen itsekin ollut tilanteessa, että voisin olla vapaaehtoisen sijaan täällä vieraana, tarjoilijaksi pestautunut Reijo Kiri sanoo.

Kiri oli vapaaehtoisena perinteisessä Hurstin joulujuhlassa ensimmäisen kerran viime vuonna. Hän innostui auttamisesta sen jälkeen, kun naapuri löysi hänet keuhkoveritulpan saaneena lumihangesta vuosi sitten marraskuussa. Hurstin juhlan jälkeen hän aikoo mennä vielä illalla vapaaehtoiseksi sankarihaudalle.

– On ihme, että olen elävien kirjoissa. Päätin sitten, että jotakin täytyy tehdä.

Ensimmäistä kertaa vapaaehtoiseksi innostunut Taimi Manninen on yhtä mieltä.

– Siinä on hiuksenhieno raja, että kuka ajautuu elämässä minnekin, hän toteaa.

Auttamisen viestiä jakoi myös presidentti Sauli Niinistö, joka puhui juhlassa ennen yhteisruokailun aloittamista. Hän kannusti kaikkia ilahduttamaan jotakuta joulun aikaan, vaikka kyseessä olisi tuntematonkin.

– Monesti käy niin, että auttaja saa enemmän kuin autettu, hän huomauttaa.

”Kaikki on oikein hienosti”

Yksi vieraista on erityisen mielissään Niinistön läsnäolosta.

– Kävin ottamassa presidentistä kuvan ja laitoin sen Facebookiin tekstillä Merry Christmas Mr President, Silja Sjödin iloitsee.

Sjödin ilahtui myös siitä, että ruokaa löytyi keliaakikollekin. Lisäksi hän arvostaa vapaaehtoisten panosta.

– Teen itsekin vapaaehtoistyötä ja tiedän, että tapahtuman taustalla on paljon järjestämistä.

Lembit Limbach kehuu tilaisuutta kauniiksi ja sanoo juhlan olevan hänen joulunsa kohokohta.

– Ruoka, ohjelma, ihmiset ja musiikki. Kaikki on oikein hienosti!

Hemmi Palm on käynyt Hurstin juhlissa lukemattomia kertoja. Hänen joulufiiliksensä alkaa joka vuosi täältä.

– Yksin syöminen ei ole mistään kotoisin, mutta täällä on tuttuja.

Ylijäämäruoka jakoon tapanina

Hurstin juhlat ovat kasvaneet vuosien saatossa niin suuriksi, että vuonna 2015 ne siirrettiin Töölön kisahallilta Messukeskukseen. Isänsä elämäntyötä jatkava Heikki Hursti arvelee, että tänä vuonna osallistujia on reilut 1 200.

Vuosien jälkeenkin Hursti liikuttuu kyyneliin asti seuratessaan väenpaljoutta ja vapaaehtoisten työntekoa.

– Aina tämä koskettaa yhtä voimakkaasti, ihmisten oleskeleminen ja katse ja kiitolliset mielet, hän sanoo ääni värähtäen.

Yritykset ovat Hurstin mukaan yhä innokkaampia lahjoittamaan ruokaa. Kaikki aaton juhlasta ylijäänyt ruoka lahjoitetaan tarvitsijoille Itäkeskuksen Tallinnanaukiolla tapaninpäivänä puolestapäivästä eteenpäin.

STT

Kuvat: