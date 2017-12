Huumeita käyttänyt ja spraymaalilla maalattu 16-vuotias kuoli Tyksissä

16-vuotias loimaalaispoika kuoli sen jälkeen, kun hän oli käyttänyt 24-vuotiaan tuttavansa kanssa huumausaineita ja antanut tämän maalata itsensä spraymaalilla.

Komisario Satu Värri Lounais-Suomen poliisista kertoo, että maalaaminen tapahtui viime viikon tiistaina. Paikalla ei tuolloin ollut muita.

– Se oli ilmeisesti nuorten yhteinen päähänpisto, sanoo Värri.

Seuraavina päivinä pojan kunto huononi niin, että perjantaina hänet vietiin sairaalahoitoon. Hän kuoli Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin teho-osastolla keskiviikkona.

”Lääkkeitä, alkoholia ja jotain muuta”

Värrin mukaan 24-vuotiasta on alustavasti kuultu. Tässä vaiheessa häntä ei epäillä rikoksesta, mutta Värrin mukaan tutkinta saattaa johtaa rikosepäilyyn.

– Kuolemansyyn selvittäminen on nyt suuressa roolissa. Sen jälkeen mietitään, miten tutkinnassa edetään.

Värrin mukaan täyttä varmuutta ei ole vielä siitä, mitä päihteitä nuoret käyttivät.

– Lääkkeitä, alkoholia ja jotain muuta, todennäköisesti kannabista, Värri arvioi.

Ponnekaasu voi olla haitallista

Ylitarkastaja Jarkko Loikkanen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin teollisuuskemikaaliryhmästä kertoo, että spraymaalin ponnekaasuna voidaan käyttää esimerkiksi propaanin ja butaanin seosta. Ne on luokiteltu vaarallisiksi lähinnä syttymisherkkyytensä vuoksi.

– Tietämättä käytetyn maalin koostumusta en pysty arvioimaan mahdollisia terveysvaikutuksia. Myös ponnekaasuilla voi olla haitallisia vaikutuksia, jos niitä hengitetään suuria määriä, Loikkanen sanoo.

Loikkasen mukaan on myös mahdollista, että maalissa olevia haitallisia aineita voisi päästä ihon kautta elimistöön – etenkin jos maalia on käytetty laajalle ihoalueelle. Maalien väriaineista, liuottimista ja sideaineista osa voi olla terveydelle haitallisia.

Jos maali on luokiteltu vaaralliseksi, pakkauksen varoitusetiketissä on tietoa vaaraominaisuuksista ja ohjeet turvallisesta käytöstä.

– Merkintöihin kannattaa kiinnittää huomiota, Loikkanen sanoo.

