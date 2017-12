Hyvä palvelu pitää asiakkaan

VESA TUOMINEN. Asioin hiljattain eräässä leipomon kahvilassa. Kysyin myyjältä, että mistä teille löytyy aina vain uusia ja uusia hymyileviä myyjiä. Hän sanoi, että hymy ei maksa mitään. Olimme samaa mieltä. Jatkoin pohdintaani hänen kanssaan ja totesin, että hyvä palvelu ei kuitenkaan ole itsestään selvyys. Monessa paikassa asiointi on muodollista ja kuittiakin ostoksestaan joutuu erikseen pyytämään.

Myyjä kertoi itsekin huomanneensa, että kauppaliikkeissä ollaan hyvin vakavia jopa yrmeitä. Sitten hän otti vakavan ilmeen osoittaen havainnollisesti miltä se hänestä näyttää. Nauroimme molemmat ja minä ostin pari Halloween koristeista mörköleivosta kotiin. En ole sen kulttuurin kannattaja vaan paremminkin Pyhäin Päivän, mutta sallittakoon pieni huumori. Kiitin ja poistuin liikkeestä. Minulle jäi hyvä mieli ja toivottavasti myyjällekin.

Hyvä palvelu tuo asiakkaan todennäköisemmin takaisin. On sanottu, että asiakkaan voi menettää alle minuutissa, mutta hänen takaisin saamisensa kestää vuosia. Sitä kannattaa kaikkien meidän ihmisten palvelijoiden pohtia. Hyvä mieli tarttuu ja luo positiivista ilmapiiriä. On helpompi hengittää myönteisessä ilmapiirissä. Valitettavasti myös paha mieli tarttuu ja leviää. Loukatuksi tai aliarvioiduksi tuleminen pilaa päivän ainakin hetkeksi.

Amerikkalaisia on väitetty pinnallisiksi. Monet väitteen esittäjät eivät ole koskaan käyneet Yhdysvalloissa. He perustavat väitteensä kuulokuviin ja television saippuasarjoihin. Olen itse asunut jonkin aikaa Yhdysvalloissa itärannikolla ja kiertänyt noin kymmenessä osavaltiossa autolla ja lentäen. Jokainen osavaltio on erilainen, ja tapasin eri puolilla maata liikkuessani myönteisiä, hymyileviä ja syvällisiä ihmisiä sekä myös sulkeutuneita henkilöitä.

Ajattelin, että jos se on syvällisyyttä, kun Suomessa joku tulee kadulla naama irvessä vastaan, niin olen mieluummin pinnallinen sikäli kuin hymyilevällä ihmisellä tarkoitetaan pinnallista persoonaa. Elämässä voi kohdata suuri suru tai vastoinkäyminen. Silloin ei kukaan jaksa hymyillä. Tavallisessa elämän menossa jokaisella on hyviä ja huonoja päiviä, mutta omasta asenteestasi riippuu, haluatko antaa vallan kielteisille ajatuksille.

Myönteisten ajatusten on sanottu kehittävän ajatteluamme, jopa älykkyyttämme. Kun uskallamme olla luovia ja ennakkoluulottomia, löydämme kenties uusia ratkaisuja vaikeiltakin näyttäviin pulmiin. Yhdysvaltalainen neuropsykologian Tohtori Caroline Leaf on tutkinut ajattelun vaikutusta aivoihimme. Hän on saanut merkittäviä tuloksia positiivisen ajattelun vaikutuksesta aivoihimme ja hermostoomme. Ajatuksemme vaikuttavat meihin sekä psyykkisesti että fyysisesti, toteaa Caroline Leaf kirjassaan Kytke aivosi päälle. Heijastamme omaa sisäistä maailmaamme ulos ilmeillä ja eleillä puhutun lisäksi.

Kohtelias käytös sopii palveluammatteihin, mutta oppisimmeko ylipäätänsä viestimään myönteisesti? Ehkä meidän kannattaa kokeilla myönteistä ajattelua ja kenties hymyäkin kohdatessamme kanssaihmisen.

Hymy ei maksa mitään, mutta tuottaa paljon aineetonta hyvää itselle ja hymyn saajalle. Hymyillään kun tavataan ja kysytään kuulumisia!

Kirjoittaja on Paimion kirkkoherra.