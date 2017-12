Ilotulitteita saa ampua aamukahteen – juhlinta alkanut

Uudenvuoden juhlinta on alkanut melko rauhallisissa merkeissä, arvioidaan poliisilaitoksilla eri puolilla Suomea. Alkuilta on poliisin näkökulmasta muistuttanut tavallisen viikonlopun menoa.

– On ollut jopa erinomaisen rauhallista, mutta viimeksi kuluneen tunnin aikana vauhti on kyllä kiihtynyt, sanoi Lounais-Suomen poliisin päivystävä komisario Kai Loukkaanhuhta puoli kahdeksan paikkeilla illalla.

Pieksämäellä on ammuttu ilotulite rappukäytävään, kertoo Hätäkeskuslaitos Twitter-tilillään. Muutakin ilotulitteiden väärinkäyttöä on Hätäkeskuslaitoksen mukaan esiintynyt, esimerkiksi ilotulitteiden ampumista päihtyneenä.

Hätäkeskuslaitos järjestää uudenvuodenyönä Twitter-maratonin, jonka aikana tehtävistä kerrotaan tavallista tiiviimmin. Kello 18-19 hätäkeskuksiin on tullut 481 hätäpuhelua. Saman ajan kuluessa tietoon on tullut noin 50 häiriökäyttäytymistilannetta.

Useissa kaupungeissa järjestetään illan mittaan ilotulituksia vuoden vaihtumisen kunniaksi. Helsingissä Kansalaistorilla vietetään tänään uudenvuodenjuhlaa, joka huipentuu ilotulitukseen keskiyöllä. Juhlaa voi seurata myös Yleltä suorana lähetyksenä.

Poliisin mukaan turvajärjestelyt Helsingin keskustassa ovat uudenvuodenaattona viime vuoden tasolla.

– Vuosi sitten vastaavassa paikassa vastaava tilaisuus meni ihan mukavasti ja saimme kokemusta turvajärjestelyistä. Mielestämme olemme järjestäjän kanssa varanneet riittävästi järjestysmiehiä, ensiapuhenkilöstöä, palopelastusväkeä, poliiseja ja liikenteenohjaajia, ylikomisario Jari Kaikko sanoo.

Hän kehottaa yleisöä tulemaan paikalle julkisilla kulkuneuvoilla, sillä juhla aiheuttaa muutoksia liikenteessä. Esimerkiksi Mannerheimintie on suljettu liikenteeltä Helsinginkadun ja Arkadiankadun väliltä kello 21.30-01.00.

Kansalaistorin juhlapaikalle on uudenvuodenaattona tarjolla kolme sisäänkäyntiä. Niistä kaksi on Mannerheimintien puolella Musiikkitalon ja Kiasman välissä ja yksi Töölönlahdenkadulla. Muut Kansalaistorille johtavat kulkuväylät on suljettu.

STT

Kuvat: