Influenssatartuntoja selvästi vähemmän kuin vuosi sitten

Influenssakausi on ollut Suomessa toistaiseksi melko rauhallinen. Varmistettujen viruslöydösten kokonaismäärä on selvästi pienempi kuin vuosi sitten.

Samalla B-virustyyppien määrä on selvästi A-virusten määrää suurempi, mikä on poikkeuksellista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan joulukuun 30. päivään mennessä varmistettuja A-viruslöydöksiä on 757 ja B-viruksia 1 592. Vastaavaan aikaan viime vuonna varmistettuja A-viruksia oli yli 10 000 ja B-viruksia vain 149.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan B-virusten laajempi leviäminen jo tässä vaiheessa on epätavallista.

– Normaalisti A-virus jyllää aluksi laajemmin ja vasta sen laantuessa on B-viruksen vuoro. Nyt näin ei ole, eikä syytä siihen tiedetä.

Viime vuonna suurempi A-virusten määrä aiheutti vakavia ongelmia etenkin vanhuksille. Influenssarokotteen suoja A-tyypin H3N2-virukselle jää vanhuksilla vähäiseksi, jolloin virus voi olla hengenvaarallinen.

