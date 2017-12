Iranissa puhkesi mielenosoituksia kehnon taloustilanteen takia – yli 50 pidätetty

Iranissa 52 ihmistä on pidätetty mielenosoituksissa, joilla kritisoitiin maan talouden tilaa.

Paikallismedian mukaan mielenosoituksia puhkesi torstaina Mashhadin kaupungissa. Kaduille kerääntyi satoja ihmisiä protestoimaan korkeita hintoja ja työttömyyttä.

Protestoijat kritisoivat Iranin presidentti Hassan Rouhania. Mashhadilaisen tuomioistuimen mukaan pidätetyt otettiin kiinni, koska he ”käyttivät karkeita iskulauseita”.

Perjantaina uusia protesteja puhkesi viranomaisten mukaan Teheranissa ja Kermanshahin kaupungissa Länsi-Iranissa.

Iranin varapresidentti Eshaq Jahangiri sanoi perjantaina, että ”yritykset levottomuuksien lietsomiseksi tulevat kostautumaan”. Hän vihjasi, että mielenosoituksen taustalla ovat hallinnon vastustajat.

Rouhanin hallintoa vastustavat konservatiivit ovat syyttäneet presidentin uudistuksia siitä, että ne hyödyttävät vain rikkaita. Toiselle kaudelle keväällä valittu Rouhani on pyrkinyt ryhdistämään Iranin kaoottista pankkisektoria, rakentamaan uudelleen ulkomaankauppaa ja suitsimaan inflaatiota. Tulosten näkyminen vie kuitenkin aikaa.

Rouhanin edeltäjän Mahmoud Ahmadinejadin presidenttikaudella muun muassa säätelemättömät lainoittajat lisääntyivät heikosti valvotulla pankkisektorilla.

Rouhanin vuonna 2013 aloittamiin uudistuksiin lukeutuu muun muassa kolmen suuren lainoja tarjonneen yrityksen sulkeminen. Iranin keskuspankki on määrätty korvaamaan sulkemisten takia rahojaan menettäneille iranilaisille näiden kärsimiä taloudellisia vahinkoja, mutta moni odottaa yhä rahojaan.

Tuoreimpien protestien alkupaikkana toiminut Mashhad on yksi lainayhtiöiden sulkemisesta eniten kärsineitä kaupunkeja.

Yhdysvallat tuomitsi protestipidätykset

Yhdysvallat on tuominnut Iranin mielenosoituspidätykset.

Yhdysvaltain ulkoministeriö sanoi perjantaina, että maa tuomitsee pidätykset jyrkästi ja kehotti kaikkia valtioita osoittamaan tukeaan Iranin kansalaisille ja näiden ”vaatimuksille perusoikeuksista ja korruption kitkemisestä”.

– Iranin johtajat ovat muuttaneet varakkaan, rikkaan historian ja kulttuurin omaavan maan taloudellisesti kutistuneeksi roistovaltioksi, jonka päävientituotteita ovat väkivalta, verenvuodatus ja kaaos, sanoi ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert lausunnossa.

– Kuten (Yhdysvaltain) presidentti (Donald) Trump on sanonut, Iranin johtajien eniten kärsineet uhrit ovat Iranin omat kansalaiset, lausunnossa sanotaan.

