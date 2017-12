Jouluaaton messun johtanut paavi muistutti, ettei pakolaisten ahdinkoa tule sivuuttaa

Paavi Franciscus on jouluaaton messun puheessaan vedonnut maailman pakolaisten puolesta. Vatikaanissa Pietarinkirkossa pidetyssä puheessaan paavi muistutti, ettei pakolaisten ahdinkoa tule sivuuttaa.

Pakolaisten puolesta usein vedonnut Franciscus yhdisti nyt puheessaan tämän päivän pakolaiset Joosefiin ja Mariaan, jotka etsivät majapaikkaa Betlehemissä. Paavi toivoi, että kukaan ei ajattele niin, että pakolaisille ei ole tilaa tässä maailmassa.

Franciscus sanoi puheessaan myös muun muassa, että monet ovat pakotettuja pakenemaan johtajien takia, jotka eivät koe ongelmaksi vuodattaa viattomien verta.

Paavia oli kuulemassa Vatikaanissa pidetyssä messussa noin 10 000 ihmistä, uutistoimisto Reuters kertoo.

Joulupäivänä paavi antaa perinteisen urbi et orbi -siunauksensa Pietarinkirkon parvekkeelta. Kyseessä on juhlallinen siunaus Rooman kaupungille (urbi) ja koko maailmalle (orbi).

https://www.reuters.com/article/us-christmas-season-pope-midnight-mass/pope-on-christmas-eve-says-faith-demands-respect-of-immigrants-idUSKBN1EI0K7

