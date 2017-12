Joululiikenne sujunut kehnosta ajosäästä huolimatta

Joulun menoliikenne on hiljentynyt illansuussa. Ruuhkahuippu oli puolenpäivän jälkeen, kertoo liikennepäivystäjä Risto Nurminen Tieliikennekeskuksesta. Pääosin liikenne on sujunut kehnosta säästä huolimatta hyvin.

– Yksittäisiä ulosajoja on ollut useitakin, mutta niistä ei ole ollut laajempaa haittaa, Nurminen kertoi.

Suomen ylle levisi päivän aikana laaja sadealue lännestä lähtien. Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa lumisade oli aamupäivän ja päivän aikana paikoin hyvinkin rankkaa ja tuulet kovia. Ilmatieteen laitoksen mukaan sade tulee tänään sekä lumena, räntänä että vetenä ja pitää ajokelin isossa osassa maata huonona tai erittäin huonona. Sadealue kulkee päivän mittaan nopeasti itään, ja iltaan mennessä sakeimmat sateet tulivat Itä-Suomen alueella.

Yksittäisiä peltikolareita ja ulosajoja on sattunut eri puolilla Suomea. Toistaiseksi vakavin poliisin tietoon tullut turma on Parkanossa Pirkanmaalla aamulla sattunut kahden henkilöauton nokkakolari, jossa loukkaantui kaksi ihmistä. Toisen loukkaantuneen vammat ovat vakavat.

Espoossa yksi ihminen loukkaantui vakavasti kolmen henkilöauton kolarissa iltapäivällä. Turma tapahtui Lapinkyläntiellä hieman ennen kello 15:tä.

Ylitorniolla kolaroi kolme autoa iltapäivällä. Turma-autoissa oli kaikkiaan yhdeksän ihmistä, mutta kukaan heistä ei saanut vakavampia vammoja.

Liikenneviraston mukaan nopeusrajoituksia on laskettu joillakin tieosuuksilla huonon kelin takia. Poliisi varoittaa, että tienpinnat voivat olla paikoin petollisen liukkaita. Lisäksi navakka tuuli saattaa pöllyttää lunta.

Aattona liikenteeseen on odotettavissa paikallisia sumia, kun ihmiset suuntaavat hautausmaille.

Kehno sää aiheutti häiriöitä myös lentoliikenteeseen. Finnair ilmoitti Twitterissä, että Helsinki-Vantaalla oli odotettavissa vähäisiä myöhästymisiä sään takia. Finavian lähtevien lentojen tietojen mukaan suurin osa lennoista pääsi kuitenkin matkaan aikataulun mukaisesti. Muutama lento viivästyi lähdöstään noin tunnilla.

Kotimaan junaliikenteessä on ollut vilkas päivä. Oikoradalla ilmeni illansuussa vaihdevika, joka aiheutti jonkin verran myöhästymisiä. Haarajoen ja Mäntsälän välillä voitiin liikennöidä vain yhdellä raiteella.

Merialueille on annettu tuulivaroituksia sekä varoituksia korkeasta merivedestä.

Myös Ruotsissa odotetaan joulua myräkkäkelissä. Ruotsin ilmatieteen laitos on varoittanut vesi- ja lumisateesta, yllättävästä liukkaasta kelistä ja kovista tuulenpuuskista suurimmassa osassa maata, kertovat ruotsalaismediat.

Matkalaukkuja jumiin Helsinki-Vantaalla

Yli tuhat lentomatkustajien matkalaukkua on jäänyt jumiin Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Matkalaukkujen myöhästymisen aiheutti perjantaina Ilmailualan unionin ylityökielto, Finnairin viestinnästä kerrottiin STT:lle lauantaina.

Myöhästyneet laukut on Finnairin viestinnän mukaan tarkoitus saada perille omistajilleen lauantain ja sunnuntain aikana.

Finnair pahoittelee joulumatkustajien harmiksi osuneita matkatavaraongelmia.

Ilmailualan unionin ylityökielto liittyi alan työehtosopimusneuvotteluihin.

Helsinki-Vantaan matkalaukkusumasta uutisoi lauantaina Ilta-Sanomat.

STT

