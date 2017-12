Joulun paluuliikenne alkanut rauhallisesti – sää pääosin poutainen, mutta alkuillasta saapuu uusi sadealue

Joulun paluuliikenne on alkanut ruuhkitta ja rauhallisesti, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta. Liikenteen kuitenkin odotetaan vilkastuvan iltapäivän aikana.

Tänään on joulun paluuliikenteen vilkkain päivä. Pahoja ruuhkia ei kuitenkaan odoteta syntyvän, sillä moni jatkaa lomailua välipäivien ajan.

Tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Maijastiina Tammisto kertoo, että vaikka ajokeli on ollut paikoittain varsin huono, ei Tieliikennekeskuksen tietoon ole tullut suurempia onnettomuuksia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa vaikuttava sadealue siirtyy aamupäivän aikana maan itäpuolelle.

Päiväsaikaan sää on poutainen suuressa osassa maata, mutta alkuillasta lounaisosaan saapuu uusi koilliseen liikkuva sadealue, joka huonontaa ajo-olosuhteita jälleen.

Lumisadealue sijaitsee kello 18 maissa Satakunnasta Uudenmaan länsiosiin sijaitsevalla vyöhykkeellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Ajokeli huononee jälleen maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä osissa Etelä-Suomea.

– Keskiyöhön mennessä sadealue on liikkunut Pohjanmaan maakuntiin ja Etelä-Karjalaan ulottuvalle alueelle, Siiskonen kertoo.

Voimakkaammat sateet painottuvat Pohjanmaan maakuntiin, kun Varsinais-Suomessa sade taas tulee vetenä.

Lämpötila pysynee lauhana keskiviikkoaamuun asti

Lämpötila maan eteläosassa on tänään jopa 3-4 astetta, keskiosissa nolla ja Pohjois-Suomessa muutaman asteen pakkasella.

Lauha sää jatkuu keskiviikkoon aamuun asti.

Rannikolla lunta on noin yhden senttimetrin verran, mutta sisämaassa sitä voi olla kymmenisen senttiä ja keskiosissa 20-30 senttimetriä.

– Vesisade ensi yön aikana pääsee sulattamaan jonkin verran lunta pois, Siiskonen toteaa.

