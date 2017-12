Julian Assangen Twitter-tili näyttää kadonneen

Tietovuotaja Julian AssangenTwitter-tili näyttää kadonneen. Wikileaks-sivuston perustajan Twitter-tilille mentäessä ilmestyy teksti ”valitettavasti tätä sivua ei ole”.

Assangen tili on kadonnut nettisivuja arkistoivan Wayback Machinen perusteella yön aikana. Yleensä aktiivisesti tviittaava Assange on tviitannut viimeksi perjantaina.

Tietoa siitä, onko Assange itse poistanut tilinsä vai onko se esimerkiksi poistettu, ei heti ollut saatavilla. Wikileaksin Twitter-tilillä asiaa ei ole toistaiseksi kommentoitu. Twitter on kuitenkin täyttynyt spekulaatioista siitä, miksi tili on kadonnut. Toiset syyttävät Twitteriä, toiset Assangea itseään.

Assange liittyi Twitteriin helmikuussa. Hän on pakoillut virkavaltaa Ecuadorin suurlähetystössä Lontoossa vuodesta 2012.

