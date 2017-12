Kaksi kuollut hakerekan ja henkilöauton törmäyksessä Hirvensalmella

Kaksi ihmistä on kuollut henkilöauton ja perävaunullisen hakerekan yhteentörmäyksessä Hirvensalmella Etelä-Savossa. Henkilöautossa olleet kaksi ihmistä kuolivat molemmat. Poliisin tietojen mukaan hakerekan kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Onnettomuudessa kuolleiden sukupuolista tai iästä ei ole vielä tietoa, kertoo yleisjohtaja Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta. Joutjärven mukaan myöskään tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä. Alueella on ollut yön aikana pakkasta, mutta sen vaikutuksesta onnettomuuteen ei ole tietoa.

Onnettomuus tapahtui Hirvensalmen Otavantiellä. Ilmoitus turmasta tuli pelastusviranomaisille ennen aamuyhdeksää.

Poliisin mukaan tarkka onnettomuuspaikka on Otavantien ja Vilkonharjun tehtaan risteyksessä. Joutjärven mukaan ei ole tiedossa, oliko hakerekka menossa tehtaalle tai tulossa sieltä.

Poliisi ohjaa liikennettä onnettomuuspaikalla, ja käytössä on yksi ajokaista.

STT

Kuvat: