Kanadan päävalmentaja kehuu Nuoria Leijonia: Meidän pitää olla parhaimmillamme

Suomi aloittaa tänään jääkiekon nuorten MM-turnauksen Buffalossa ottelulla Kanadaa vastaan. Kanadan päävalmentajan Dominique Ducharmen kommenteista päätellen vaahteralehtipaitojen riveissä ei Suomea väheksytä.

– Suomella on koossa hyvä ryhmä pelaajia ja odotamme pelistä tulevan tiukka. Pelaamme hyvää joukkuetta vastaan, joten meidän täytyy olla parhaimmillamme, Ducharme sanoi TSN-kanavan mukaan.

– Suomella on muutamia puolustajia, jotka liikkuvat todella hyvin. Lisäksi heillä on maaliahneita hyökkääjiä, Ducharme jatkoi.

HIFK:n puolustajalupaus Miro Heiskanen on turnauksessa toinen varakapteeni. Toinen varakapteeni on NHL:n Carolinassakin syyskaudella pelannut hyökkääjä Janne Kuokkanen.

Kapteenin tehtäviä hoitaa aiemmin ilmoitetusti puolustaja Juuso Välimäki. Hän pelaa Pohjois-Amerikan WHL-junioriliigaa Tri-City Americansissa.

Tila ja aika kortilla

Kanadan joukkueessa ei ole tällä kertaa Connor McDavidin tapaisia supertähtiä, mutta vauhtia ryhmässä riittää. Siitä todisteena olivat tehokkaasti sujuneet harjoituspelit.

– Minusta meidän kaikki neljä kentällistämme pystyvät tekemään tulosta ja maaleja. Tästä tulee hyvä turnaus, sanoi Kanadan kapteeni Dillon Dube.

Kanada pyrkii ryöstämään vastustajilta tilan ja ajan kaukalossa.

– Tavoitteenamme on riistää kiekko takaisin omalle joukkueelle kiekonmenetyksen jälkeen niin nopeasti kuin mahdollista, kuvaili päävalmentaja Ducharme.

Suomen ja Kanadan ottelu alkaa kello 23 Suomen aikaa.

STT

