Kanen huimalle vuodelle ennätyspäätös – 39 liigamaalia ja yhteensä 56 osumaa

Tottenhamin maalitykki Harry Kane nosti itsensä pariinkin jalkapalloennätykseen, kun hän paukutti hattutempun 5-2-voitossa Southamptonista Englannin Valioliigassa.

Ensimmäinen maali oli kalenterivuoden eli vuoden 2017 aikana 37:s Englannin maajoukkuekärjelle, ja sillä hän kirjasi Valioliigan ennätyksen. Ennen ottelua Kane vielä jakoi ennätyksen Alan Shearerin kanssa. Shearer teki 36 liigamaalia Blackburnille vuoden 1995 aikana.

– Oli vaikea olla ajattelematta (ennätystä), olin tasoissa peliin lähdettäessä. Halusin voittaa ottelun, mutta totta kai halusin myös maalata. Ennätykseen yltäminen tuntuu hienolta, Kane selosti.

– Joukkuetoverini ovat fantastisia. Sanoin heille ennen peliä, että yrittäkää järjestää minulle paikkoja. Ja sen he tekivät, joten täytyy viedä heidät ulos syömään, maalinsylkijä kiitteli vielä.

Shearerkin onnitteli Kanea, joka oli kaksivuotias pikkumies Shearerin takoessa maaliennätyksen vuonna 1995.

– Sinulla on ollut mahtava 2017, ja ansaitset ennätyksen kalenterivuoden maaleissa. Hyvin tehty, jatka samalla tahdilla, Shearer tviittasi.

Messikin jäi taakse

Kalenterivuosiennätys koheni lopulta lukemaan 39, kun Kane iski 2-0 vielä ennen taukoa ja sinetöi hattutempun 5-1-maalilla 67. minuutilla. Näin Kane teki tämän vuoden peleissään yhteensä 56 maalia seura- ja maajoukkuepeleissä (49 Tottenhamille, 7 Englannille). Kane nousi näin vuoden ykkösmaalimikoksi Euroopan huippusarjoissa, taakse jäi 54 maalia tänä vuonna tehnyt Barcelonan supermies Lionel Messi.

– Olen parantanut fyysisesti – palautumisessa, otteluihin valmistautumisessa, oikealla ruokavaliolla ja jääkylvyillä. Olo on hyvä ja terävä, olen parhaimmillani tässä ruuhkavaiheessa kautta, Kane mietti.

Kane pelasi vuoden aikana 52 ottelua, joten maalitahti oli huimaava. Hattutemppu oli hänelle toinen peräkkäinen ja kaikkiaan kahdeksas tänä vuonna. Tällä kaudella hän on tehnyt Tottenhamille 24 ottelussa 24 maalia, kun kaikki kilpailut lasketaan mukaan. Valioliigassa Kane on tehnyt 18 maalia 19 ottelussa ja hän on maalitilaston kärjessä. Ei ihme, että mies itse tiivisti vuotensa ”fantastiseksi”.

– Tulla verratuksi tuollaisiin pelaajiin – Messeihin ja Shearereihin – on upeaa. Hattutemppu on hieno tapa päättää vuosi. Joka vuosi on parannettava, se on tärkeää. Ja sitä olen myös tehnyt läpi urani, ja teen jatkossakin, 24-vuotias Kane totesi.

Kanesta tuli myös kuudes tapaninpäivänä hattutempun Valioliigassa tehnyt pelaaja. Edellisen kerran vastaavaan ylsi Tottenhamin Gareth Bale vuonna 2012 Aston Villaa vastaan.

Lingard pilasi Burnleyn toiveet

Valioliigan ylivoimainen kärkijoukkue Manchester City pelaa kauden 20. liigaottelunsa keskiviikkona Newcastlen vieraana, mutta Cityn jo ennestään turvallista asemaa kohensi sarjassa kakkosena olevan paikallisvastus Unitedin jääminen 2-2-kotitasapeliin Burnleyn kanssa. ManU on 12 pisteen päässä Citystä.

Pistekin oli lopulta helpotus Unitedille, sillä syyskauden yllättäjä Burnley johti ottelua tauolla 2-0. Vaihdosta toiselle puoliajalle tullut Jesse Lingard osui kuitenkin Unitedille kahdesti, ja näin Burnley jäi yhä kaipaamaan voittoa ManU:n Old Trafford -stadionilla. Burnley on voittanut siellä viimeksi vuonna 1962.

Sarjakolmonen Chelsea otti 2-0-voiton Brightonista ja nousi pisteen päähän ManU:sta. Neljäntenä oleva Liverpool puolestaan murskasi sarjajumbo Swansean 5-0 venyttäen tappiottomien ottelujen putkensa liigassa jo 11 peliin. Roberto Firmino teki maaleista kaksi ja kertaalleen osuivat Philippe Coutinho, Alex Oxlade-Chamberlain sekä ensimmäisen liigamaalinsa tehnyt nuori puolustaja Trent Alexander-Arnold.

