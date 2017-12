Katalonian kampanjointi hiljeni ennen jännittäviä vaaleja – tilanne yhä erittäin tasainen

Kataloniassa valmistaudutaan huomisiin ennenaikaisiin aluevaaleihin jännittävissä tunnelmissa. Mielipidemittausten mukaan itsenäisyysmielisten ja alueen itsenäistymistä vastustavien puolueiden kannatukset ovat melko tasoissa. On hyvin mahdollista, ettei kumpikaan leiri saa selvää enemmistöä parlamentin paikoista.

Kampanjointia ei enää tänään Kataloniassa jatketa, koska se on kielletty 24 tuntia ennen vaaleja. Vaaleihin odotetaan ennätysvilkasta osanottoa.

Espanjan keskushallinto jäädytti Katalonian itsehallinnon ja määräsi ennenaikaiset vaalit sen jälkeen kun alueparlamentti oli antanut yksipuolisen itsenäistymisjulistuksen lokakuun lopulla.

– Nämä eivät ole tavalliset vaalit, sanoi syrjäytetyn aluehallituksen johtaja Carles Puigdemont kannattajilleen eilen illalla videoyhteyden välityksellä Brysselistä, josta hän on käynyt vaalikampanjaa. Kyse ei Puigdemontin mukaan ole siitä, kuka saa eniten ääniä, vaan kumpi voittaa, Katalonia vai Espanjan pääministeri Mariano Rajoy.

”Painajainen kohta ohi”

Mielipidekyselyiden mukaan itsenäisyysmielinen ERC-puolue on lievässä johdossa. Voitto saattaa kuitenkin mennä myös jyrkästi itsenäistymistä vastustavalle Ciudadanos-puolueelle. Ciudadanosin Ines Arrimadasin mukaan Katalonian asukkaat voivat pian huoahtaa helpotuksesta.

– Me heräämme tästä painajaisesta torstaina, Arrimadas sanoi eilen lopetellessaan kampanjointia työväenluokkaisella alueella Barcelonassa.

Asiantuntija-arvioiden mukaan itsenäisyysmieliset saattavat lykätä hankettaan vaikka voittaisivatkin.

– Vaikka päädyttäisiinkin muodostamaan itsenäisyysmielinen hallitus, se tulee toimimaan erittäin varovaisesti, koska se ei halua menettää palautettua auktoriteettiaan, kommentoi tutkija Andrew Dowling Cardiffin yliopistosta.

Vaalihuoneistot avautuvat yhdeksältä aamulla paikallista aikaa ja sulkeutuvat iltakahdeksalta.

STT

