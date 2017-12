Kaupan joulumyynti sujunut hieman viime vuotta paremmin – tämä viikko ratkaiseva

Kuluva viikko on ratkaiseva joulumyynnin kannalta, sillä kuumimmat päivät ovat vasta edessä, kertoo S-ryhmän vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu.

– Joulumyynti on sujunut tähän saakka paremmin kuin vuosi sitten, Alarotu arvioi.

Myös Stockmannin kehitysjohtaja Nora Malin sanoo, että joulumyyntikausi on sujunut tähän saakka vilkkaasti. Hänkin korostaa, että lopputulos nähdään vasta muutaman päivän kuluttua.

– Vilkkaimmat myyntipäivät ovat kolme tai neljä päivää ennen jouluaattoa sekä joulua edeltävä lauantai.

Kaupan liitto on samaa mieltä joulumyynnin sujumisesta. Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen kertoo, että joulukaupan odotetaan kehittyneen hieman viime vuotta paremmin.

Ensimmäiset alennusmyynnit käynnistyneet

Myös ensimmäiset alennusmyynnit ovat lähteneet käyntiin. Loikkasen mukaan alennusmyyntien alkaminen ei ole yleisesti ottaen aikaistunut viime vuosiin verrattuna.

Alarodun mukaan joulun alla myydään alennuksella joulutuotteita, jotka ovat jääneet varastoon. Hän ei halua ennakoida, miten alennusmyynnit joulun jälkeen lähtevät käyntiin.

Malin kertoo, että alennusmyyntiin päätyvät kaikki sesonkituotteet.

– Lähes kaikki vaatteet menevät sinne, ja tietyt tuotteet kosmetiikassa ja kodintavaroissa.

Stockmann aloittaa alennusmyynnit vasta joulun jälkeen.

