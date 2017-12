Kiina tuomitsi aktivistin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen

Kiinalainen tuomioistuin on passittanut tunnetun aktivistin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Aktivisti ja bloggari Wu Gan kieltäytyi myöntämästä syytteitä, joiden mukaan hän oli hyökännyt valtiovaltaa vastaan.

Wu on tunnettu verkossa nimimerkillä ”Super Vulgar Butcher” ja hän on julkaissut kirjoituksia, jotka kiinnittävät huomiota Kiinan ihmisoikeusrikoksiin.

Tuomioistuimen mukaan Wu on hyökännyt kirjoituksillaan valtiovaltaa vastaan ja levittänyt perätöntä tietoa.

Wun asianajaja Yan Xin arvioi, että Kiinan hallinto pyrkii nyt pelottelemaan muita aktivisteja Wun saamalla pitkällä tuomiolla.

– On selvää, että hänet tuomittiin niin ankarasti, koska hän kieltäytyi myöntämästä syyllisyyttä, Yan sanoi.

Tuomio luettiin tiistaina Tianjinin kaupungissa lähellä pääkaupunkia Pekingiä. Uutistoimisto AFP:n mukaan useita Wun tukijoita oli yrittänyt päästä seuraamaan oikeudenkäyntiä, mutta poliisi esti heidän tulonsa ja pakotti heidät palaamaan koteihinsa.

Joukko poliiseja esti myös AFP:n toimittajaa seuraamasta oikeudenkäyntiä oikeustalolla.

Tunnustuksella vapauteen

Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen arvostelijat ovat olleet viime vuosina ahtaalla. Wu otettiin kiinni toukokuussa 2015, jolloin viranomaiset pidättivät satoja aktivisteja sekä lakimiehiä, jotka olivat hoitaneet ihmisoikeuksia käsitteleviä juttuja.

Samaan aikaan, kun Wu tiistaina tuomittiin Tianjinissa, Etelä-Kiinan Changsassa oikeus käsitteli ihmisoikeusjuristi Xie Yangin tapausta. Xie otettiin kiinni samassa pidätysaallossa kuin Wu, mutta oikeus päästi hänet vapauteen, sillä hän oli myöntynyt tunnustamaan esitetyt syytteet.

Xie kertoi aiemmin julkisuuteen, että poliisi oli pitänyt häntä univajeessa sekä pahoinpidellyt, nöyryyttänyt, kuulustellut loputtomasti ja uhkaillut kuolemanrangaistuksella. Tiistaisessa oikeudenkäynnissä hän kuitenkin veti sanansa kidutuksesta takaisin.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pidätettyjen kiduttaminen ja pakottaminen tunnustuksiin on edelleen yleistä Kiinassa.

STT

