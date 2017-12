Kolin huippu suljettiin vaarallisen tykkylumen takia – Ukko-Kolin laskettelurinteet pantiin kiinni

Kolin huippujen alue on suljettu toistaiseksi puihin kertyneen lumen takia, kerrotaan Kolin kansallispuistosta. Puissa on jopa tuhansia kiloja lunta ja jäätä, jotka voivat pudota alas koska tahansa. Lisäksi tuulenpuuskat saattavat kaataa suuriakin puita. Puiden kaatumiseen vaikuttaa lumikuorman lisäksi myös sula maa.

– Lumen määrä puissa on niin valtava, että emme voi enää taata turvallisuutta, kertoi asiakasneuvoja Markku Penttinen Kolin luontokeskuksesta.

Penttisen tiedossa ei ole, että putoava lumi tai kaatuvat puut olisivat vielä aiheuttaneet varsinaisia onnettomuuksia tai vaaratilanteita. Myös Ukko-Kolin laskettelurinteet ja suurin osa latuverkosta on kuitenkin suljettu varmuuden vuoksi ainakin lauantaihin saakka.

Puuhun kertynyt tykkylumi on aiheuttanut Pohjois-Karjalassa myös laajoja sähkökatkoja sekä häiriöitä puhelinliikenteeseen.

STT

Kuvat: