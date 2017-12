KSML: Ministeriö valmistelee poliisien lisäämistä uuden alkoholialain myötä

Sisäministeriössä on aloitettu valmistelu poliisien määrän lisäämiseksi uuden alkoholilain takia, kertoo Keskisuomalainen.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan hallituksen esityksessä vaikutusarviot on laskettu ja niiden mukaisesti hän perustelee sisäministeriön tulevaa budjettiesitystä.

Vuodenvaihteen jälkeen ruokakaupassa myytävän alkoholin prosenttiraja nousee 5,5:een. Jatkossa ruokakaupassa saa myydä myös muutoin kuin käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia eli niin sanottuja limuviinoja.

Lisäksi ravintolat voivat jatkaa anniskelua pelkällä ilmoituksella kello neljään saakka.

Sisäministeriössä on jo arvioitu, että poliisiresurssia tulisi kasvattaa kasvavien alkoholihaittojen takia noin 170 henkilötyövuodella. Ministeriö perustaa arvionsa siihen, että alkoholin saatavuuden laajeneminen lisää kulutusta ja siirtää juomista koteihin ja kaduille.

– Alkoholilain ja muiden turvallisuustilanteen muutosten vaikutukset on huomioitava myös koulutusmäärissä, koska poliiseja ei juurikaan ole työttömänä, Risikko sanoo.

Ministeriön mukaan myös ravintoloiden jatkoaikojen lisääntyminen ja myöhentyminen todennäköisesti lisäävät järjestyshäiriöitä ja pahoinpitelyjä keskustoissa varsinkin aamuöisin ja viikonloppuisin. Jo muutaman prosentin kasvu järjestysongelmissa edellyttäisi ministeriön mukaan 10-15 miljoonan euron lisäresursointia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon.

