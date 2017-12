Kymmenkunta haavoittui pommiräjähdyksessä supermarketissa Pietarissa

Pietarissa Venäjällä kymmenkunta ihmistä on haavoittunut omatekoisen pommin räjähdyksessä supermarketissa kaupungin koillisosassa. Haavoittuneilla ei ole hengenvaaraa.

Viranomaisten edustajan Svetlana Petrenkon mukaan pommin räjähdysvoima vastasi noin 200:aa grammaa TNT-räjähdysainetta. Pommiin oli myös pantu erilaisia sirpaleita lisäämään tuhovaikutusta.

– Tutkimme kaikkia mahdollisia syitä selvittääksemme, mitä on tapahtunut, Petrenko sanoi. Hänen mukaansa tapahtumaa tutkitaan tällä haavaa murhayrityksenä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan paikalla on poliisin ja palokunnan lisäksi myös Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n yksiköitä. FSB tutkii muun muassa mahdollisia terroritekoja.

Räjähdys tapahtui puoli seitsemän tietämissä paikallista aikaa. Viranomaisten mukaan ostoskeskus on saatu tyhjennettyä, eikä räjähdys aiheuttanut tulipaloa tai suuria aineellisia vahinkoja.

Vahvistamattomien tietojen mukaan räjähdys olisi tapahtunut ruokakaupassa tavaroiden varastointiin käytettävässä lokerikossa. Supermarketista evakuoitiin kymmeniä ihmisiä.

Paikan päällä ollut Artur Jeritsjan kuuli räjähdyksen, minkä jälkeen kaupasta alkoi tulvia savua. Jeritsjan kertoi uutistoimisto Tassille, ettei kaupassa ollut juurikaan asiakkaita kun räjähdys tapahtui, mutta joitakin uhreja vietiin pois ambulanssilla.

Neljätoista ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui, kun Pietarin metrossa räjähti pommi huhtikuussa. Teon tekijäksi ilmoittautui al-Qaida-terroriverkostoon kytköksissä ollut ryhmittymä.

STT

Kuvat: