Kysely: Amerikkalaiset ihailevat eniten Barack Obamaa ja Hillary Clintonia

Yhdysvaltain ex-presidentti Barack Obama ja ex-ulkoministeri Hillary Clinton herättävät eniten ihailua yhdysvaltalaisten keskuudessa, ilmenee tuoreesta mielipidekyselystä.

Obama nousi kyselyssä Yhdysvaltain ihailluimmaksi mieheksi ja Clinton ihailluimmaksi naiseksi. Jättiyllätys tulos ei ollut, sillä Obama on pitänyt saman kyselyn ykköspaikkaa jo kymmenen ja Clinton 16 vuotta.

Obaman nimesi arvostusta herättävimmäksi mieheksi 17 prosenttia vastaajista, eli hieman harvempi kuin vuotta aiemmin. Tuolloin Obama sai puolelleen 22 prosenttia saman kyselyn vastaajista.

Istuva presidentti Donald Trump ylsi kyselyssä toiseksi ihailluimmaksi mieheksi. Kolmatta sijaa pitää paavi Franciscus. Trumpia ihaili 14 ja paavia kolme prosenttia vastaajista.

Clintonia arvostettavimpana naisena piti yhdeksän prosenttia vastaajista. Yhdysvaltain toiseksi ihailluin nainen on kyselyn mukaan Obaman puoliso Michelle Obama seitsemän prosentin ja kolmanneksi ihailluin tv-persoona Oprah Winfrey neljän prosentin kannatuksella.

Mielipidemittausyhtiö Gallup haastatteli reilu tuhat yhdysvaltalaista joulukuun alussa. Kyselyn virhemarginaali on neljä prosenttiyksikköä.

STT

