Lähes koko maahan luvassa valkea joulu, ajokeli voi muuttua huonoksi aatonaattona

Suurimmassa osassa Suomea vietetään valkeaa joulua, kertoo Ilmatieteen laitos. Musta joulu on todennäköisin maan etelä- ja lounaisrannikolla.

Jouluaattona saadaan todennäköisesti laajalti lumisateita lukuun ottamatta maan eteläosaa.

– Matalapaine voi tuoda sinne sun tänne lumisateita, mutta suurimmaksi osaksi pohjoiseen. Etelässä taas ei näyttäisi olevan sateita, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Sää pakastuu jouluaattona koko maassa. Aattoaamuna Etelä-Suomessa ollaan hieman nollan yläpuolella, mutta asteet laskevat nollaan iltapäivään mennessä. Maan keskiosassa liikutaan nollasta viiteen pakkasasteeseen. Lapissa on pakkasta 5-10 astetta.

Pakkanen kiristyy joulupäiväksi, ja sää poutaantuu.

– Joulupäivänä aaton asteisiin voi heittää ainakin pari miinusastetta lisää. Idässä voi tulla vielä pientä lumisadetta, mutta ajokelin kannalta näyttäisi hyvältä ajosäältä, Karusto sanoo.

Tapaninpäivä tuo mukanaan seuraavan sadealueen, ja sää lauhtuu. Sateet alkavat lumena, mutta muuttuvat vedeksi maan lounaisosasta alkaen.

– Lounaassa se pieni kertynyt lumimäärä lähtee aika nopeasti veden mukana.

Lauantaina sataa todennäköisesti lunta ja vettä

Joulunviettoon aatonaattona suuntaavat voivat joutua ajamaan huonossa ajokelissä. Lauantaina saadaan mahdollisesti laajoja lumi- ja vesisateita, jotka haittaavat näkyvyyttä.

– Siihen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, että mitä olomuotoa sateet ovat, kuinka paljon niitä tulee ja mihin aikaan. Tällä hetkellä näyttää, että sateet tulisivat lauantaina iltapäivällä etelästä pohjoiseen lumena, mutta ainakin etelärannikolla sateet muuttuvat vetisemmiksi, Karusto kertoo.

– Sateet vaikuttavat vähintään näkyvyyteen, mutta siinä on mahdollisuuksia myös huonolle ajokelille.

Perjantai on poutainen pakkaspäivä, joten myös ajokeli on lauantaita parempi. Joitain heikkoja lumisateita voi esiintyä.

Joulun menoliikenne on vilkkaimmillaan perjantaina iltapäivällä ja lauantaina aamupäivällä, arvioi Liikennevirasto. Liikennettä odotetaan olevan runsaasti varsinkin perjantaina puolenpäivän ja iltakuuden välillä.

Pahoja ruuhkia ei ole luvassa, mutta esimerkiksi Helsingin ulosmenoteillä liikenne voi paikoitellen jonoutua.

Joulun paluuliikenne jakautuu useammalle päivälle, mutta eniten liikennettä arvioidaan olevan tapaninpäivänä puolenpäivän ja iltaseitsemän välillä. Vilkkaimmat tiet ovat valtatiet 3 ja 4 Helsinkiin päin.

Operaatio Lumihiutale päivystää

Autoliiton yleisen tiepalvelun Operaatio Lumihiutale päivystää jälleen loppuvuoden liikenteessä. Operaation aikana tiepalvelumiehet ovat tehostetussa valmiudessa lähdössä auttamaan tien päällä pulaan joutuneita.

Jos tien päällä ilmenee ongelmia, voi soittaa Operaatio Lumihiutaleen palvelukeskukseen numeroon 0200 8080.

Uudenvuodenpäivään asti kestävä Operaatio Lumihiutale järjestetään nyt 49. kerran, kertoo Autoliitto.

https://www.autoliitto.fi/tiedote/operaatio-lumihiutale-kaynnistyy-jalleen

STT

Kuvat: