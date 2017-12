Laukkanen ja Pärmäkoski jättivät pariviestin olympiavalinnat muiden murheeksi – ”Me keskitymme Kristan kanssa siihen, että muijat ovat kunnossa”

Duo Krista Pärmäkoski-Mari Laukkanen on hyvinkin mahdollinen kaksikko Pyeongchangin talviolympialaisten pariviestiin, mutta kumpikaan ei halunnut lauantaina uhrata liikaa ajatuksia helmikuisten olympialaisten matkavalinnoille.

– Me keskitymme Kristan kanssa siihen, että muijat ovat kunnossa, Laukkanen kommentoi suomalaistoimittajille, ja Pärmäkoski odotti omaa haastatteluvuoroaan vieressä.

– Kuten Marikin sanoi, parisprintissä parhaat hiihtävät. Kyllä meillä molemmilla on halu se hiihtää, mutta on siinä muitakin naisia, jotka sen haluavat hiihtää, Pärmäkoski pyöritteli ja sanoi kysyttäessä, että Laukkanen olisi hyvä pari.

Laukkanen ja Pärmäkoski hiihtivät Lenzerheidessa välierissä. Aika-ajosta jatkoon pääsivät myös 16:nneksi yltänyt Aino-Kaisa Saarinen ja 22:nneksi päätynyt Kerttu Niskanen.

Ei sairastumisen oireita

Ennen joulua sairastelleen Pärmäkosken terveydentilaa on arvuuteltu pitkin joulukuuta, ja hiihtäjä tuntui Lenzerheidessa kohtalaisen kyllästyneeltä olotilaansa liittyviin kysymyksiin.

– Kyllä te näette sitten, jos jätän kiertueen kesken. Jos tulee sairastumisen oireita, niin en jatka kiertuetta, Pärmäkoski tiivisti.

Päävalmentaja Reijo Jylhän mukaan Pärmäkosken keuhkoista irtoaa limaa, mutta muuten hiihtäjä on terve. Pärmäkoski ei halunnut eritellä oireitaan tai muitakaan terveyteensä liittyviä yksityiskohtia.

– Nyt ei ole sellaisia oireita, että olisin tulossa kipeäksi. Kroppa toimi kisassa ihan hyvin.

Vapaan hiihtotavan sprintissä kahdeksas sija oli Pärmäkoskelle arvokas sijoitus koko kiertuetta ajatellen, etenkin kun Norjan Heidi Weng ja Ingvild Flugstad Östberg eivät hekään päässeet finaaliin. Sprintin voiton vei maailmancupin avausvoittonsa ottanut Sveitsin Laurien van der Graaff. Palkintosijalle hän oli hiihtänyt kolmesti aiemmin, aina vapaan hiihtotavan sprinteissä.

Sveitsiläisillä oli kotiyleisön edessä hyvä sprinttipäivä, sillä naisten sprintissä ja miesten pudotuserissä hiihti kummassakin neljä sveitsiläistä.

Laukkanen sai jalat toimimaan

Laukkanen oli sprintin aika-ajossa parhaana suomalaisena seitsemäs, ja vauhtia löytyi myös ensimmäisessä erähiihdossa. Siinä hän joutui kuitenkin polkemaan nousussa kovaa, mikä verotti voimia välierästä.

Laukkanen oli 11:s ja sai hyvän potkun päälajiinsa ampumahiihtoon, jonka maailmancup jatkuu ensi torstaina.

– Joululoman harjoittelu on onnistunut. Joulukuun ampumahiihtokiertueen olin jaloista ihan pihalla, mutta tämä oli hyvä signaali, Laukkanen sanoi.

STT

