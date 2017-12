Liberialaiset uurnilla presidentinvaaleissa – voitosta kisaavat entinen jalkapallotähti ja varapresidentti

Länsi-Afrikassa Liberiassa äänestys presidentinvaalien toisella kierroksella on käynnissä. Äänestyspaikat ovat auki Suomen aikaa iltakahdeksaan asti. Liberia valitsee tänään seuraajan Afrikan ensimmäiselle vaaleilla valitulle naispresidentille.

Vastakkain ovat varapresidentti Joseph Boakai ja entinen jalkapallosuuruus George Weah. Weah sai ensimmäisellä kierroksella lokakuussa eniten ääniä. Mielipidemittausten mukaan toisella kierroksella Weah ja Boakai ovat liki tasoissa.

Vaalien ensimmäinen kierros järjestettiin jo lokakuun alkupuolella. Toista kierrosta jouduttiin lykkäämään useita viikkoja Boakain puolueen valitusten takia.

Boakain mukaan ensimmäisellä kierroksella tapahtui mittavaa vaalivilppiä. Liberian korkein oikeus ei kuitenkaan löytänyt siitä näyttöä. Myös kansainvälisten vaalitarkkailijoiden mukaan äänestys sujui rauhallisesti ja pääasiassa sääntöjen mukaan.

Weah on hävinnyt vaalit jo kerran

Weahin CDC-puolue varoitti etukäteen kannattajiaan juomasta liikaa joulupäivänä, jotta nämä jaksaisivat nousta aamulla aikaisin äänestämään. Asiantuntijat ovat ennustaneet, että joulun takia äänestysvilkkaus todennäköisesti jää alhaisemmaksi kuin ensimmäisellä kierroksella.

Weah tavoitteli presidenttiyttä jo vuonna 2005, mutta hävisi tuolloin Ellen Johnson Sirleafille. Weah on valittu aikanaan sekä Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan vuoden pelaajaksi että Euroopan parhaaksi pelaajaksi.

Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2011 palkittu Sirleaf ei perustuslain mukaan voinut enää asettua ehdolle kolmannelle kaudelle.

Sisällissotien ja ebolaepidemian koettelema Liberia on yksi maailman köyhimpiä maita. Sirleafia on kiitelty maan tilanteen vakauttamisesta, mutta korruptiota hän ei ole saanut kuriin.

STT

Kuvat: