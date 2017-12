LP Viestillä riittää pohdittavaa pitkälle pyhien yli – loukkaantumistilanne on jo vakavaa sorttia

Vaikka LP Viestin päättynyt syyskausi lentopallon Mestaruusliigassa sujui pelillisesti kiitettävästi, riittää joukkueen urheilutoimenjohtajalla ja päävalmentajalla Tomi Lemminkäisellä pohdittavaa joulunpyhien ajan.

LP Viestin loukkaantumistilanne on nimittäin vakava. Joukkue joutuu pahimmassa tapauksessa kahlaamaan tammikuun otteluruuhkan läpi ilman kolmea aloitusseitsikon pelaajaansa.

Pitkäaikaispotilas Eeva Puukan tilanne on surkein. Lähes koko syyskauden nilkkavamman vuoksi menettänyt keskitorjuja Puukka ei Lemminkäisen ole vielä tammikuussa pelikunnossa.

Syyskauden kaksi viimeistä ottelua sivussa ollut yleispelaaja Ronja Heikkiniemi taas kärsii rasitusperäisestä jalkapöytävammasta.

– ”Ronen” toipumisajasta ei ole mitään varmuutta. Lähtökohtaisesti tavoite on se, että hän pääsisi pelaamaan tämän kauden aikana, Lemminkäinen kertoi.

Libero Hillaelina Hämäläisen pitkän liigauran ensimmäinen vamma taas on polven sivusidevamma. Siihen auttaa pelkästään lepo.

– Jos kaikki menee hyvin, ”Hiltsu” voi olla pelikunnossa cupin välierässä (5. tammikuuta). Mutta sekään ei todellakaan ole varmaa, Lemminkäinen hymähti.

Pelillisesti Puukka on kolmikosta helpoimmin korvattavissa, sillä paluumuuttaja Dubravka Rakic on kovaa vauhtia pääsemässä äitiysloman jäljiltä pelikuntoon. Viime ottelut LP Viestin keskipelaajakaksikko on ollut Pilvi Kettunen–Anna Czakan.

Heikkiniemen ja Hämäläisen poissaolot taas pistävät nykylentopallon kenties sen tärkeimmän osa-alueen, vastaanoton, täysin sekaisin. Kun kolmesta vastaanottajasta terveen paperit ovat vain Noora Kososella, joutuu Lemminkäinen pähkäilemään kakkosvalmentaja Janne Harjun kanssa täysin poikkeuksellisia skenaarioita niin kokoonpanoon kuin etenkin vastanottoryhmitykseen.

Loukkaantumissuma tuli pahimpaan mahdolliseen paikkaan, sillä tammikuu on kuukausista karuin.

LP Viesti pelaa 31 päivän aikana (2.1.–1.2.) seitsemän liigaottelua, 1–2 ottelua Suomen cupin finaaliturnauksessa sekä 1–2 ottelua CEV Cupia. Pahimmassa tapauksessa otteluita on siis 11, joista vain kolme ottelua Salohallissa.

Ruuhkaviikot alkavat vuoden 2018 toisena päivänä, kun Salohalliin saapuu LP Kangasala.