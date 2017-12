Lumisateet jättivät tuhannet ilman sähköä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa tuhannet ihmiset olivat keskiviikkona vailla sähköä edellisöisten lumisateiden takia. PKS Sähkönsiirron mukaan lumikuorma oli painanut puiden oksia sähköjohtojen päälle yhä suuremmalla alueella.

Puolen päivän aikaan lähes 5 000 PKS Sähkönsiirron asiakasta oli vailla sähköä. Vikoja on syntynyt yli kaksi kertaa enemmän kuin tapaninpäivänä, joten yhtiön mukaan sähköjä ei todennäköisesti saada palautettua keskiviikon aikana kaikille asiakkaille.

Lunta vastaan on ollut taistelemassa 130 asentajaa, toimihenkilöä ja metsäurakoitsijaa. Korjaustöitä on vaikeuttanut sivuteillä ja maastossa oleva paksu lumikerros.

Sää lämpenee Pohjois-Karjalassa plussan puolelle aikaisintaan viikonloppuna, joten sähkökatkosten mahdollisuus pysyy ainakin siihen asti suurena eri puolilla maakuntaa.

STT

