Lumisateet väistyneet – joulupäivästä tulossa poutainen

Viimeisetkin lumisateet ovat illan aikana poistuneet Suomen yltä itään. Ilmatieteen laitoksen mukaan joulupäivä on suuressa osassa maata poutainen lämpötilan pyöriessä muutaman asteen pakkasella. Länsirannikolla lämpötila voi kuitenkin nousta hieman plussan puolelle, ja toisaalta Pohjois-Suomessa mittari voi painua parikymmentä astetta pakkaselle. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa voi tulla joulupäivänä jonkin verran lisää lunta.

Tällä hetkellä paksuin lumipeite on Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Käsivarren Lapissa. Lumettominta on Varsinais-Suomessa.

Merialueilla tuulet ovat päivän ja illan aikana lauhtuneet. Perämerelle muodostuu yöllä vähäinen matalapaine.

Joulupäiväksi ei ole tiedossa säävaroituksia. Tapaninpäivänä säässä ei ole näillä näkymin tapahtumassa suuria muutoksia, joskin maanteillä voi olla paikoin liukasta. Joulun vilkkain paluuliikenne ajoittuu tapaninpäivän alkuiltaan.

STT

Kuvat: