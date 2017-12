Luotsiveneen uppoamissyyn selvittämisessä voi mennä kuukausia – vastauksia haetaan aluksen elektroniikasta

Suomenlahdella Porvoon edustalla uponneen luotsiveneen haverin syyn selvittämisessä voi mennä kuukausia, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi STT:lle. Luotsivene saatiin nostettua pinnalle ja hinattua maihin tiistaina.

– Sieltä on otettu talteen elektroniikkaa, josta toivottavasti saadaan pelastettua tallenteet. Nyt on pieni seesteinen hetki, ja sitten käymme itse aluksen kimppuun. Mutta se, että olisi jotain johtopäätöksiä sanottavaksi, ei tapahdu vielä kuukausiin. Ei tätä voi tehdä niin, että katsomme, näemme jonkun jäljen ja sanomme, että noin se meni, Nurmi sanoo.

Nurmen mukaan edessä on iso urakka, johon sisältyy muun muassa silminnäkijöiden ja tapauksesta mahdollisesti tietävien kuulemisia.

– Tässä täytyy selvittää, millaiset olosuhteet siellä juuri silloin (luotsiveneen uppoamishetkellä) oli, katsotaan kaatuneen aluksen ominaisuudet ja liiketila sekä ison aluksen liiketila. Kuulemme myös eri ihmisiä, kuulemiset on jo aloitettu. Sitten tietenkin tarkastelemme nostettua hylkyä.

– Näiden seurauksena saamme faktat kasattua, ja sitten lähdemme analyysivaiheeseen, Nurmi lisää.

Kaksi luotsiveneen työntekijää kuoli veneen kaaduttua lähellä Emäsalon pohjoista luotsipaikkaa. Nurmen mukaan he tapaavat onnettomuudessa kuolleiden omaisia ennen joulua.

– Meillä on turvallisuustutkintalakiin perustuen velvollisuus pitää onnettomuuden uhrien omaiset ajan tasalla tutkinnan kulusta.

