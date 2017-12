Markkasen Chicago Bulls voittoon toista kertaa peräkkäin – Markkaselle 12 pistettä

Koripallon NBA:ssa Chicago Bulls on voittanut New York Knicksin pistein 92-87. Bullsin suomalaiskoripalloilija Lauri Markkanen sai ottelussa 12 pistettä ja otti kaksi levypalloa. Hän sai peliaikaa hieman yli 28 minuuttia.

Chicagon kovin pistemies oli Kriss Dunn, joka sai 17 pistettä 32 minuutin peliajallaan. Levypalloja hän nappasi viisi.

Knicksin kovimmat pisteet keräsi Kristaps Porzingis, joka sai 23 pistettä ja oli kentällä lähes 39 minuuttia.

Bulls on voittanut nyt kaksi ottelua peräkkäin, sillä eilen Bulls voitti Milwaukee Bucksin pistein 115-106. Markkanen sai Bucksia vastaan pelatussa ottelussa vain kolme pistettä. Hän on NBA-debyyttikaudellaan tehnyt parhaimmillaan 26 pistettä yhdessä ottelussa.

STT

