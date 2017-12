Melbournen yliajosta epäilty mies sai syytteet 18 murhan yrityksestä

Australiassa Melbournen epäillylle yliajajalle on luettu syytteet 18 murhan yrityksestä ja yhdestä hengen vaarantamisesta, kertoo poliisi.

Afganistanista pakolaisena Australiaan tulleen miehen motiivi ei ole selvillä, mutta kytköksiä terroristiryhmiin ei ole löytynyt. Poliisin mukaan mies oli pidätyksensä jälkeen puhunut äänistä, unista ja muslimien huonosta kohtelusta. 32-vuotias mies on kärsinyt mielenterveys- ja huumeongelmista.

Mies on määrätty mielentilatutkimukseen.

ABC-kanavan mukaan mies ei hakenut oikeudessa vapautusta takuita vastaan.

Ainakin 19 ihmistä sai vammoja, kun mies ajoi jalankulkijoiden päälle Melbournen keskustassa torstaina. 12 uhreista on yhä sairaalassa ja kolmen tila on kriittinen. Loukkaantuneista yhdeksän on ulkomaan kansalaisia. Viranomaiset ovat kertoneet, että loukkaantuneet ulkomaalaiset olivat Intiasta, Kiinasta, Italiasta, Etelä-Koreasta, Irlannista, Venezuelasta ja Uudesta-Seelannista.

Törmäys sattui iltapäivällä ruuhka-aikaan Flinders Streetin juna-aseman ulkopuolella. Auto osui useisiin jalankulkijoihin ennen kuin se lopulta törmäsi raitiovaunupysäkkiin. Kuljettajan pidätti vapaalla ollut poliisi.

