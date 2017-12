Mielenosoitukset jatkuneet Iranissa – viranomaiset rajoittivat hetkellisesti netin käyttöä

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Iranissa, ja niiden on kerrottu jatkuneen paikoin väkivaltaisina. Protesteista leviäviä tietoja on ollut kuitenkin vaikea varmistaa.

Esimerkiksi valtion uutiskanavaa IRINN:ää on kielletty uutisoimasta leviävistä protesteista. Joillakin alueilla on lisäksi asetettu matkustusrajoituksia. Lisäksi uutistoimisto AFP kertoi, että ainakin Teheranissa viranomaiset rajoittivat hetkellisesti netin käyttöä puhelimissa. Rajoitus kuitenkin poistettiin aamun aikana.

Monet iranilaiset uutistoimistot ovat myös varoittaneet, että maassa suosittu, älypuhelimille tarkoitettu Telegram-viestintäsovellus saatetaan sulkea.

Iranissa on järjestetty sekä hallitusta vastustavia että kannattavia mielenosoituksia.

Sosiaalisessa mediassa levinneiden huhujen ja videoiden mukaan Dorudin kaupungin mielenosoituksissa olisi ammuttu ainakin kahta ihmistä. Huhujen paikkansapitävyyttä ja videoiden aitoutta ei ole pystytty kuitenkaan varmistamaan.

Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa näkyy, kuinka sadat tai jopa tuhannet ihmiset marssivat maan läntisissä kaupungeissa Khorramabadissa, Zanjassa ja Ahvazissa.

Hallitus varoittanut uusista ”laittomista kokoontumisista”

Puolestaan Teheranissa jatkuvissa protesteissa mielenosoittajien on kerrottu muun muassa hyökänneen kaupungintaloon, kääntäneen poliisiauton katolleen ja polttaneen Iranin lipun. Teheranin protesteista julkaisi videoita konservatiivinen uutistoimisto Mehr.

Maan hallitus varoitti lauantaina mahdollisista uusista ”laittomista kokoontumisista”.

Lauantaina Teheranin yliopiston ympärillä vallitsi kaaos, kun sadat ihmiset huutelivat hallituksen vastaisia iskulauseita ja joutuivat käsirysyyn poliisin kanssa. Hallitus puolestaan pani pystyyn voimannäytön, kun sadat vastamielenosoittajat ottivat haltuunsa yliopiston sisäänkäynnin ja huusivat ”kuolemaa kapinallisille”.

Mielenosoitukset alkoivat maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mashhadissa torstaina. Niiden aiheena olivat aluksi korkeat elinkustannukset, mutta pian ne muuttuivat islamilaisen hallinnon vastaisiksi.

STT

Kuvat: