Miten olisi banaanipuu joulukuusena? Tai kirkkoreissu rullaluistimilla?

Suomalaisille tuttuja jouluperinteitä ovat muun muassa joulupuuro, koristeltu kuusipuu, joulupukin vierailu ja joulusauna, mutta mitä kaikkea kuuluu joulunaikaan muualla maailmalla?

Rusketusrajoja syvennetään joulupäivänä

Australiassa joulu osuu koululaisten kesälomakauteen. Joulukuu on kuumimpia aikoja vuodesta esimerkiksi kaakkoisrannikon Sydneyssä. Joulupäivänä paikalliset ja myös turistit suuntaavat rannalle nauttimaan helteestä, auringosta ja grilliruoasta.

Pihojen koristelu jouluiseksi on Australiassa suosittua, ja pihoille asetellaan muun muassa paikallisia kukka- ja puulajikkeita, joiden kukinta on parhaimmillaan joulunaikaan.

Pähkinä ennustaa tulevaa vuotta

Bulgariassa perinteiden mukaan joulupöytään kuuluu tuoda pariton määrä ruokalajeja ja pöytään myös istuu pariton määrä ihmisiä. Saksanpähkinät ovat suosittuja, ja perinteen mukaan kahtia halkaistu saksanpähkinä ennustaa tulevan vuoden menestystä.

Pilailu sallittua

Kolumbiassa ja myös muualla Latinalaisessa Amerikassa jouluhumun lomassa vietetään 28. joulukuuta Dia de los Santos Inocentes -päivää eli viattomien lasten päivää. Päivää verrataan usein huhtikuun ensimmäisenä päivänä vietettävään aprillipäivään, jolloin pilailu on sallittua. Esimerkiksi Kolumbiassa televisiokanavat näyttävät päivän aikana pilailuohjelmia.

Banaani- tai mangopuu tuo joulun

Intiassa kristittyjen joulun perinteisiin kuuluu keskiyön massajumalanpalvelukset. Niiden jälkeen alkavat suuret syömingit, joissa tarjoillaan esimerkiksi erilaisia curryja. Kirkot ovat usein koristeltu joulutähdin ja kynttilöin. Kuusen sijasta joulupuuna toimii usein banaani- tai mangopuu.

Rullaluistellen aamukirkkoon

Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa jouluna rullaluistellaan aamukirkkoon. Kaupungin katuja suljetaan muulta liikenteeltä varhain aamusta, jotta rullailu sujuisi mahdollisimman vaivattomasti. Massajumalanpalveluksen jälkeen ihmiset siirtyvät esimerkiksi kahvittelemaan keskenään.

Romantiikkaa ja pikaruokalan grillikanaa

Japanissa joulua on vietetty laajemmin vasta viimeisimpien vuosikymmenten aikana. Uskonnollisen juhlan sijasta japanilaiset pitävät joulua pikemminkin romanttisena juhlana. Joulua on jopa kuvailtu Valentinuksen päivän kaltaiseksi juhlaksi, jolloin pariskunnat viettävät aikaa yhdessä ja antavat lahjoja toisilleen. Erityisesti Yhdysvalloissa romanttiseksi mielletty Valentinuksen päivä tunnetaan Suomessa ystävänpäivänä.

Japanissa paistettu kana on yksi joulun hittiruoista, ja joulu on amerikkalaisen KFC-pikaruokaketjun kiireisimpiä aikoja maassa.

BBC kertoi viime vuonna, että arviolta 3,6 miljoonaa japanilaisperhettä söi KFC-ravintoloissa joulukauden aikana. Perheet tekevät ravintolaan tilauksia etukäteen varmistaakseen joulunajan grillatun kanan saannin. Taustalla on pikaruokaketjun massiivinen mainoskampanja 1970-luvulla, mikä teki ravintolasta joulunajan kestosuosikin.

