MM-jääkiekkojoukkue julki – Kärppien Kupari Nuorten Leijonien kuopus

Alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekon MM-kisoihin valmistautuva Suomen joukkue on julkistettu. Listalla on 24 pelaajaa, joista kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 13 hyökkääjää.

MM-joukkueen nuorin pelaaja on Oulun Kärppien hyökkääjä Rasmus Kupari. 17-vuotias Kupari on kautta aikojen ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt nuorten MM-kisoihin valittu suomalaispelaaja.

Suomi kohtaa MM-avauksessaan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Kanadan. Ottelu pelataan Yhdysvaltain Buffalossa.

STT

Kuvat: