Moskovassa ainakin neljä ihmistä on kuollut bussin syöksyttyä päin jalankulkijoiden alikulkutunnelia.

Uutistoimisto Tassin mukaan yli kymmenen on loukkaantunut ja tunnelissa oli tapahtumahetkellä paljon ihmisiä. Paikalta otetuista kuvista näkyy, kuinka bussi on matkannut alikulkutunneliin johtavien portaiden alapäähän ja törmännyt tunnelin suuhun.

http://tass.com/society/982926

STT