MTV: Orpo kerää kunniaa kokoomuksen kentältä – keskustan gallup-ahdinko näkyy myös ministeriarvioissa

Kokoomuksen piiripäättäjät ovat entistä tyytyväisempiä Petteri Orpon onnistumiseen puolueen puheenjohtajana, kertoo MTV Uutisten jokavuotinen kysely.

Noin kaksi kolmasosaa vastanneista arvioi Orpon onnistuneen erittäin hyvin ja joka kolmas arvioi puolueen puheenjohtajan onnistuneen hyvin.

Valtiovarainministeri Orpon jälkeen kokoomuslaisten mielestä parhaiten on onnistunut oikeusministeri Antti Häkkänen. Heikoimmin oman puolueen ministereistä on kokoomuksen piiripäättäjien mielestä onnistunut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Keskustalaiset piiripäättäjät antavat pääministeri Juha Sipilälle hieman heikomman arvion puolueensa puheenjohtajana kuin kokoomuslaiset Orpolle. Keskustalaisten arvosanat Sipilälle ovat hieman heikommat kuin viime vuonna, mutta noin yhdeksän kymmenestä vastaajasta arvioi Sipilän onnistuneen erittäin hyvin tai hyvin. Keskustalaisten mielestä Sipilä on onnistunut niukasti paremmin pääministerinä kuin puolueensa puheenjohtajana.

Keskustan suosio mielipidemittauksissa on laskenut lähes koko vuoden ajan.

Kokoomuksen osalta vastausprosentti oli 65 ja keskustan osalta 53.

STT

