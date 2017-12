Naisilla harvoja puheenjohtajuuksia Salon seudun kuntien päättävissä elimissä

Naiset ovat jääneet vähemmistöön, kun puolueet ovat kuntavaalien jälkeen jakaneet puheenjohtajuuksia Salon seudun seitsemässä kunnassa. Naiset ovat selvästi vähemmistönä niin kunnanvaltuustojen, -hallitusten kuin lautakuntien puheenjohtajina.

Erityisen räikeää epätasa-arvo on valtuustojen puheenjohtajistoissa. Seudun seitsemän kunnan varsinaisina ja varapuheenjohtajina on kaikkiaan 18 miestä, mutta vain seitsemän naista. Naisilla on yksi varapuheenjohtajuus joka kunnassa.