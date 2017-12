New Yorkin Bronxissa ainakin 12 ihmistä kuoli rakennuspalossa

New Yorkin Bronxissa ainakin 12 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut useita asuntoja sisältäneen rakennuksen palossa. Kuolonuhrien määrästä kertoo New Yorkin pormestari Bill de Blasio.

De Blasion mukaan kuolonuhrien joukossa oli yksivuotias lapsi.

Rakennuspalo syttyi torstai-iltana paikallista aikaa. Mediatietojen mukaan palo sai alkunsa monikerroksisen rakennuksen kolmannesta kerroksesta.

Pelastuslaitoksen mukaan osa loukkaantuneista on saanut vakavia vammoja. Pormestari de Blasio kertoi tiedotustilaisuudessa, että kuolonuhrien määrä saattaa yhä nousta.

STT