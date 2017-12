New Yorkin Bronxissa ainakin 12 ihmistä kuoli rakennuspalossa

New Yorkin Bronxissa ainakin 12 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut useita asuntoja sisältäneen rakennuksen palossa. Kuolonuhrien määrästä kertoo New Yorkin pormestari Bill de Blasio.

De Blasion mukaan kuolonuhrien joukossa oli yksivuotias lapsi.

Kyseessä on de Blasion mukaan tuhoisin tulipalo New Yorkissa moniin vuosiin.

– Tämä on kaupunkimme pahin tulipalotragedia ainakin neljännesvuosisataan, de Blasio sanoi.

Pelastuslaitoksen mukaan osa loukkaantuneista on saanut vakavia vammoja. Pormestari de Blasio kertoi tiedotustilaisuudessa, että kuolonuhrien määrä saattaa yhä nousta.

Palo syttyi torstai-iltana paikallista aikaa. Mediatietojen mukaan palo sai alkunsa viisikerroksisen rakennuksen kolmannesta kerroksesta. Rakennuksessa oli kaikkiaan 25 asuntoa.

NBC Newsin mukaan paloa saapui sammuttamaan noin 170 palomiestä.

Läheinen koulu on avattu hätäsuojaksi rakennuksesta pelastuneille.

https://www.nbcnewyork.com/news/local/Fire-Bronx-New-York-Apartment-Building-Prospect-Belmont-467051073.html

STT