New Yorkin palon syynä pikkupojan hellaleikit

New Yorkin tuhoisa rakennuspalo sai alkunsa kaasuhellan polttimien kanssa leikkineen kolmivuotiaan pojan tulenkäsittelystä, kertovat palomiehet. Pojan äiti havahtui tapahtumaan vasta, kun poika alkoi kirkua.

New Yorkin Bronxin rakennuspalossa kuolleiden joukossa on neljä lasta, kertoo poliisi. Tunnistetut lapset ovat iältään 1-7-vuotiaita. Palossa sai surmansa yhteensä 12 ihmistä. Mediatietojen mukaan lisäksi ainakin neljä ihmistä on sairaalassa kriittisessä tilassa ja kaksi on loukkaantunut lievemmin. Palomiehet saivat pelastettua talosta yli kymmenen ihmistä.

Kyseessä on New Yorkin tuhoisin rakennuspalo neljännesvuosisataan. Mediatietojen mukaan palo sai alkunsa viisikerroksisen rakennuksen kolmannesta kerroksesta.

Ruuanhakureissu pelasti

Mediatietojen mukaan viisikerroksinen talo oli rakennettu vuonna 1916 ja siinä oli kaikkiaan 25 asuntoa.

Talossa asunut Dianna Reyes kertoi sanomalehti New York Timesille, kuinka pakeni liekkejä oman lapsensa ja kahden naapurin lapsen kanssa. Reyesin mukaan talon sisälle jäi lapsia.

– Minulla oli yksi sylissä ja toinen reppuselässä. En pystynyt kantamaan heitä kaikkia, hän kertoi.

Toinen asukas Kenneth Kodua kertoi, että oli lähtenyt hakemaan ruokaa ja ollut pois 20 minuuttia. Kun hän palasi, talo oli ilmiliekeissä.

– Sanoin kämppikselleni, että lähden ostamaan ruokaa — olen yrittänyt soittaa hänelle, mutta hän ei vastaa, Kodua sanoi.

