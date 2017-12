Niinistön vaalibudjetti on 1,5 miljoonaa euroa – Supercell-miljonäärit mukana rahoittamassa

Istuva presidentti Sauli Niinistö pyrkii jatkokaudelle 1,5 miljoonan euron vaalibudjetilla. Niinistön valitsijayhdistys on jättänyt vaalirahoituksen vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen.

Niinistön kampanjarahoituksesta yli 700 000 euroa tulee yksityishenkilöiltä ja noin puoli miljoonaa yrityksiltä. Esimerkiksi peliyhtiö Supercellin avainnimet Mikko Kodisoja, Ilkka Paananen ja Lassi Leppinen tukevat jokainen Niinistön kampanjaa 15 000 eurolla.

Yritysmaailman vaikuttajista Niinistön kampanjaa tukevat myös esimerkiksi Jorma Ollila, Matti Alahuhta, Risto Siilasmaa ja Ilpo Kokkila, jokainen 15 000 euron summalla.

Lisäksi Niinistö saa ilmoituksen mukaan kampanjaansa lähes 200 000 euroa muilta tahoilta. Tästä summasta suurin yksittäinen rahoittaja on Yksityisyrittäjäin Säätiö, joka lahjoittaa 100 000 euroa.

Muista ehdokkaista vasemmistoliiton Merja Kyllönen on julkistanut ennakkoilmoituksensa. Vasemmistoliitto rahoittaa kampanjaa 100 000 eurolla, ja yhteensä Kyllösen vaalibudjetti on 148 000 euroa.

