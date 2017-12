Noin 10 000 yhä sähköttä Itä-Suomessa

Noin 10 000 kotitaloutta on yhä sähköttä itäisessä Suomessa. Eniten sähköttömiä talouksia on Energiateollisuuden häiriökartan mukaan Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilla. Kaikkiaan sähkökatkoja esiintyy 29 kunnassa Elenian, Järvi-Suomen Energian, Loiste Sähköverkon ja PKS Sähkönsiirron verkoissa.

Sähkökatkoja on aiheuttanut tykkylumi, joka taivutti puiden runkoja ja oksia sähköjohdoille.

Tykkylumi on aiheuttanut Pohjois-Karjalassa häiriöitä myös puhelinverkossa.

STT