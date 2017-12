Nuoret Leijonat voitokkaasti MM-turnaukseen – Kärppien Kupari nuorten Leijonien kuopus

Suomen jääkiekkomaajoukkue lähtee alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnaukseen kahden valmistavan maaottelun voittoputkessa. Lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa Yhdysvaltain Niagara Fallsissa kyytiä sai Tshekki, jonka nuoret Leijonat kukisti 4-2.

Suomen maalit jakautuivat neljälle pelaajalle. Ilveksen Joona Koppanen vei Suomen avauserässä 1-0-johtoon, lähinnä AHL:n Charlottessa pelannut Janne Kuokkanen tasoitti toisessa erässä 2-2:een ja HPK:n Jere Innala iski ennen erätaukoa 3-2.

KHL:n Jokereissa syyskaudella hurmannut Eeli Tolvanen ratkaisi voiton 4-2-ylivoimaosumallaan runsaat kaksi minuuttia ennen loppua.

Pelin painopiste oli Tshekin kenttäpuolella, sillä sen maalivahdille Josef Korenarille kertyi 36 torjuntaa, kun Suomen Ukko-Pekka Luukkosen tarvitsi puuttua peliin vain 13 kertaa.

Suomi voitti myös ensimmäisen valmistavan maaottelunsa 4-2, kun Tshekin tavoin MM-kisojen B-alkulohkossa pelaava Sveitsi taipui.

Suomi aloittaa MM-kisat A-lohkossa tapaninpäivän jälkeisenä yönsä Suomen aikaa Kanadaa vastaan. Ottelu pelataan Buffalossa Yhdysvalloissa.

Neljä putosi loppusuoralla

Suomen MM-joukkueen nuorin pelaaja on Oulun Kärppien hyökkääjä Rasmus Kupari. 17-vuotias Kupari on kautta aikojen ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt nuorten MM-kisoihin valittu suomalaispelaaja.

Joukkueesta putosivat Yhdysvalloissa pidetyn MM-leirin jälkeen HPK:n puolustaja Roope Laavainen sekä hyökkääjistä JYPin Jerry Turkulainen, Pohjois-Amerikan WHL-liigan Seattle Thunderbirdsissä pelannut Sami Moilanen ja KalPan Eetu Luostarinen.

Suomen kanssa samassa alkulohkossa pelaavat Kanadan lisäksi maailmanmestaruutta viime turnauksesta puolustava Yhdysvallat, Slovakia ja Tanska. Alkulohkon neljä parasta maata selviytyy kahdeksan parhaan joukkoon puolivälieräpeleihin.

Suomi on voittanut nuorten maailmanmestaruudet vuosina 1987, 1998, 2014 ja 2016. Vuoden takaisessa MM-turnauksessa Kanadassa Suomi oli yhdeksäs.

STT

