NYT: Trumpin vaalikampanja-avustajan lörpöttely saattoi käynnistää Venäjä-tutkinnan – avustaja avasi suunsa alkoholinhuuruisen illan aikana

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjaan osallistuneen George Papadopoulosin lörpöttely australialaiselle diplomaatille saattoi antaa alkusysäyksen liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkintaan. Papadopoulosin lörpöttelystä kertoo New York Times.

Lehden mukaan Papadopoulos kertoi vuoden 2016 toukokuussa australialaiselle huippudiplomaatille Alexander Downerille lontoolaisbaarissa, että Venäjällä on niin kutsuttua poliittista törkyä demokraattien presidenttiehdokkaana olleesta Hillary Clintonista. Lehden mukaan Papadopoulos oli ollut viettämässä iltaa, jonka aikana oli juotu paljon alkoholia.

Papadopoulosille oli kerrottu noin kolme viikkoa ennen lörpöttelyyn johtanutta iltaa, että Venäjällä on hallussaan sähköposteja, jotka sisältävät kiusallista tietoa Clintonista.

Lehden mukaan on epäselvää, kuinka paljon Papadopoulos loppujen lopuksi kertoi Downerille.

Papadopoulos saanut syytteen Venäjä-tutkinnassa

Australia välitti tietonsa Yhdysvaltain viranomaisille sen jälkeen, kun demokraattien sähköposteja vuodettiin julkisuuteen, lehden lähteet kertovat. Lehden tiedot perustuvat neljän entisen ja nykyisen amerikkalaisen ja ulkomaalaisen viranomaisen tietoihin.

Papadopoulosta vastaan on nostettu syyte osana Venäjä-tutkintaa. Hän tapasi useita venäläisiä ja tunnusti valehdelleensa kuulusteluissa FBI:lle tapaamisten luonteesta ja sisällöstä. Papadopoulos on lupautunut lievemmän tuomion toivossa yhteistyöhön syyttäjien kanssa.

Papadopoulos toimi Trumpin kampanjassa ulkopoliittisena avustajana.

FBI:n Venäjä-tutkintaa johtaa Robert Mueller.

