OP:n tuleva pääjohtaja Ritakallio: Uudet kilpailijat voivat musertaa mielikuvaa palveluiden hinnoista

OP:n tuleva pääjohtaja Timo Ritakallio uskoo, että finanssialalle tulevat uudet kilpailijat voivat musertaa mielikuvan palveluiden käyvistä hinnoista. Ritakallio ottaa esimerkin 2000-luvun alusta, jolloin pörssikauppa netissä romahdutti välityspalkkiot. Hintamielikuva siitä, paljonko tietystä palvelusta ollaan valmiita maksamaan, muuttui.

Ritakallion mukaan OP:n toimialoilla uutta kilpailua tulee kahdesta suunnasta. Globaalit teknologiayhtiöt tarjoavat palvelujaan globaalisti ja rantautuvat helposti myös Suomeen. Toinen puoli pankki- ja vakuutusalan kilpailua ovat pienet, enemmän start up -tyyppiset yritykset.

– Ne eivät muuten haastaisi niin voimakkaasti, mutta ne saattavat musertaa hintamielikuvaa. Tarjoavat siis ihan toisella hinnalla ja se muuttaa koko markkinan hintamielikuvaa jostakin asiasta, Ritakallio sanoo STT:n haastattelussa.

Ritakallio uskoo, että tekoäly ja koneoppiminen muuttavat esimerkiksi vakuutuspäätösten tekemistä ja varainhoitoa.

– Tällä hetkellä Suomessa on monta varainhoitajaa, jotka hoitavat salkkuaan aika indeksinomaisesti. Sitä ei tarvita, kun kone hoitaa sen tehokkaasti ja vielä tarkemmin, Ritakallio sanoo.

Ilmarisen toimitusjohtaja Ritakallio aloittaa OP:n pääjohtajana maaliskuun alussa. Viime töikseen Ilmarisessa Ritakallio on ollut viemässä läpi Eteran sulautumista Ilmariseen. Se tapahtuu vuodenvaihteessa.

