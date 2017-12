Oppositiojohtaja Navalnyi ei aio luovuttaa – yrittää rekisteröityä presidentinvaaliehdokkaaksi

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi yrittää tänään rekisteröityä presidentinvaaliehdokkaaksi keskusvaalilautakunnassa.

Tuhannet Navalnyin kannattajat ovat kokoontunet eri puolilla Venäjää tukemaan oppositiojohtajaa. Yksin Moskovan tapahtumassa oli yli 700 osallistujaa.

– Hän saa ihmiset liikkeelle. Tuollaisen miehen pitäisi olla presidentti tai ainakin ottaa osaa väittelyyn ja kysyä vaikeita kysymyksiä, sanoi Moskovan kampanjateltalle saapunut Juri Bertshenko.

Venäjän viranomaiset ovat aiemmin ilmaisseet, ettei Navalnyistä ole ehdokkaaksi tämän saaman rikostuomion takia. Navalnyi pitää tuomiota poliittisena ja toivoo, että ihmisten tuki hänen aikeilleen painostaisi viranomaisia laittamaan nimen listalle. Navalnyi on onnistunut luomaan vankan protestiliikkeen, johon kuuluu liki 200 000 kampanjavapaaehtoista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti aiemmin tässä kuussa tavoittelevansa neljättä kautta presidenttinä maaliskuun vaaleissa. Valinta pidentäisi Putinin presidenttiyttä vuoteen 2024 ja tekisi hänestä pisimpään toimineen venäläisjohtajan sitten Josif Stalinin. Putinin kannatusluvut ovat korkeat ja hänen odotetaan nappaavan voiton.

Navalnyi on kutsunut Putinia huijariksi ja antanut ymmärtää, ettei aio luovuttaa. Hän aikoo saada ehdokkuutensa rekisteriin 20 kaupungissa ympäri maata.

Oppositiojohtajan mukaan hän on ainoa poliitikko, joka on tehnyt aidon vaalikampanjan tien päällä. Navalnyin mukaan tilojen löytäminen Moskovasta on ollut niin vaikeaa, että kampanjaorganisaatio pystytti teltan puistoon Moskovanjoen rannalle.

