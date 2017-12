Opposition Navalnyi ei saa pyrkiä Venäjän presidentiksi – kehottaa ihmisiä boikotoimaan vaaleja

Venäjällä keskusvaalilautakunta on odotetusti torjunut oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin hakemuksen asettua ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Lautakunnan mukaan Navalnyistä ei voi tulla ehdokasta aiemman rikostuomion takia. Lautakunta päätti asiasta yksimielisesti äänin 12-0. Paitsi yksimielinen, lautakunnan päätös oli myös nopea: Navalnyi jätti hakemuksensa virallisesti vasta eilen.

Navalnyi on tuomittu kavalluksesta viiden vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hänen mukaansa tuomio on poliittinen, ja hän aikoo valittaa vaalilautakunnan päätöksestä.

Navalnyi myös kehottaa ihmisiä boikotoimaan ensi maaliskuun vaaleja.

– Julistamme äänestäjälakon. Pyydämme kaikkia boikotoimaan näitä vaaleja emmekä aio tunnustaa vaalitulosta, Navalnyi sanoi lautakunnan päätöksen tultua julki.

Putin pyrkii neljännelle kaudelle

Navalnyi tuomittiin alun perin vuonna 2013 viideksi vuodeksi vankeuteen kavalluksesta. Navalnyi vei jutun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT), joka totesi, että oikeudenkäynnissä oli ollut puutteita.

EIT:n päätöksen jälkeen Venäjän korkein oikeus kumosi aiemman tuomion ja määräsi asiasta uuden käsittelyn. Helmikuussa oikeus päätyi täsmälleen samaan tuomioon kuin aiemminkin.

Navalnyi vetosi vaalilautakunnan edessä EIT:n päätökseen, mutta turhaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti aiemmin tässä kuussa tavoittelevansa neljättä kautta presidenttinä maaliskuun vaaleissa. Valinta pidentäisi Putinin presidenttiyttä vuoteen 2024 ja tekisi hänestä pisimpään toimineen venäläisjohtajan sitten Josif Stalinin. Putinin kannatusluvut ovat korkeat.

STT

